Samsung Galaxy A34 5G : il ne fait que baisser ! Moins de 270 € pour ce milieu de gamme de 2023

Le Galaxy A34 5G de Samsung est un excellent téléphone de milieu de gamme qui est autant polyvalent que doué pour un appareil de sa catégorie. L’appareil du constructeur coréen Samsung ne fait pas rimer milieu de gamme avec moyen, mais au contraire propose un très bel arrangement entre des fonctionnalités qui vont chercher la qualité, avec un prix plus accessible. En ce moment, il vous est possible d'obtenir le Samsung Galaxy A34 dans sa version 5G devenue standard, chez Amazon qui le propose à 266 €, soit avec 123 € de réduction sur son prix constructeur.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Samsung Galaxy A34 est un smartphone qui mérite qu'on le conseille à l'achat. Vous pouvez retrouver dans notre test du Galaxy A34,le détails des performances qu'il propose. Avec ses 8 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo principal de 48 mégapixels qui fait bien plus que le job, il affiche des caractéristiques impressionnantes pour un milieu de gamme. De plus, il est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait un choix très intéressant pour tous ceux qui utilisent leur smartphone pour un usage multimédia.

Le Samsung Galaxy A34 5G est proposé avec 123 € de réduction sur Amazon

Le Samsung Galaxy A34 5G est disponible avec 123 € de réduction sur Amazon si on le compare au prix proposé par son constructeur. 266 € au lieu de 389 € représente un prix très intéressant, d'autant plus chez Amazon qui est connu pour ses services de qualité.