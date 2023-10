Les promos B&You de Bouygues Telecom : des forfaits mobiles dès 4,99€ et la carte SIM à 1€ seulement !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile ? Alors, découvrez notre zoom du jour sur les forfaits B&You ! De 1Go à 200Go, avec ou sans la 5G, sans engagement et à prix cassé ; vous allez à coup sûr trouver votre bonheur parmi ces offres en promo !

Les forfaits illimités à prix mini

L'opérateur Bouygues Telecom propose en ce moment quatre forfaits à prix cassé et sans engagement. Cela vous permettra de mettre un terme à votre abonnement téléphonique dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

Les deux forfaits pas chers mis en avant par l'opérateur vous permettront de ne pas dépasser la barre des 10€ mensuels, de quoi assurer un budget de téléphonie mobile raisonnable. La première offre est le forfait B&You 1Go qui vous fait disposer de 1Go et de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM). Ce forfait illimité à 4,99€ par mois est parfait si vous souhaitez principalement des garanties liées aux appels, SMS et MMS car l'enveloppe data est relativement faible et permet surtout de consulter quelques mails.

Le second forfait bénéficie aussi de l'illimité pour vos communications émises depuis l'Europe, mais propose une enveloppe data beaucoup plus élevée : 20Go en France métropolitaine. Au prix de 9,99€ par mois, vous pourrez rester connecté lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM grâce aux 14Go dédiés à cet usage. L'option 5G est disponible pour 3€ supplémentaires chaque mois.

Un max de data dès 13,99€

Vous avez besoin de faire le plein de data ? Alors, deux choix s'offrent à vous. Ces deux forfaits sans engagement incluent l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en Métropole, depuis les DOM et plus largement depuis l'Union européenne. Ils sont également éligibles à l'option 5G à 3€ par mois pour surfer sur le net à toute vitesse !

Le forfait B&You 100Go coûte 13,99€ par mois et vous fournit 100Go en Métropole ainsi que 20Go utilisables depuis les DOM et l'UE. Pour doubler vos gigas, vous pouvez plutôt opter pour le forfait 200Go à 17,99€ par mois qui vous offrira 200Go en Métropole et 25Go depuis les destinations précitées.

En ce moment, quel que soit l'abonnement mobile que vous sélectionnez, vous pouvez bénéficier de la carte SIM à seulement 1€ !

