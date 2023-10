Xiaomi Redmi Note 12 Pro : retrouvez le à moins de 200 € sur Cdiscount

Vous pouvez retrouver le Xiaomi Redmi Note 12 Pro en ce moment sur Cdiscount à 198 €, une très belle offre quand on sait que son modèle inférieur est souvent vendu à plus de 200 €. Nous vous présentons le Redmi Note 12 Pro et cette excellente offre de Cdiscount dans cet article.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un téléphone sorti en début d'année 2023. Il s'agit d'un smartphone d'entrée de gamme, mais qui propose des fonctionnalités plutôt avancées, et à un prix plus que raisonnable. Pour cela, les équipes de développements de l'appareil on sû optimiser l'essentiel de ce smartphone pour tirer le meilleur de la technologie qu'il embarque. Xiaomi est un constructeur qui commence à vraiment peser dans le milieu, il n'y a donc rien d'étonnant à les voir atteindre ce niveau de finesse. En ce moment, Cdiscount nous propose cet excellent appareil à 198 €, franchissant ainsi la barre symbolique des 200 €.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

S'il y a une chose de certains, c'est que le Xiaomi Redmi Note 12 Pro incarne parfaitement ce que devrait toujours être un smartphone d'entrée de gamme : un téléphone qui va à l'essentiel, mais sans être cheap. Pour nous en convaincre, il embarque tout de même 6Go de Ram, une batterie à plus de 5000 mAh, 5020 mAh précisément, ce qui est très rare, mais également un triple capteur photo, dont un objectif principal de 108 Mégapixels, rien que ça. Pour couronner le tout, le SoC, ce que l'on pourrait qualifier de puce principale, nous vient tout droit de Qualcomm, l'un des meilleurs constructeurs du moment.

Le Xiaomi Redmi Note 12 pro est en ce moment à moins de 200 € sur Cdiscount !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est donc disponible auprès de Cdiscount en ce moment à 198 €. Une excellente nouvelle, car en plus d'être parmi les prix les plus bas, Cdiscount nous propose une garantie de 2 ans, une livraison gratuite, et la possibilité de faire reprendre votre ancien produit pour faire descendre le prix de ce smartphone encore plus bas.