Samsung Galaxy S23 Ultra : 510 € de réduction sur le fleuron de Samsung à la Fnac !

Le Samsung Glaxy S23 Ultra est un smartphone ultra haut de gamme qui propose ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Fleuron indéfectible des appareils du constructeur coréen, il est proposé à plus de 1400 € par Samsung. Et pourtant, en ce moment, il est possible de le trouver sur la Fnac Marketplace auprès de l'un des partenaires de la Fnac, à presque 900 €, 510 € de moins.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est ce qui se fait de mieux sur le marché du smartphone actuel. Avec un appreil photo dont l' objectif principal est de 200 mégapixels ; une puce du constructeur phare Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2 ultra puissante ; mais aussi 8 Go de RAM sur le modèle standard et 256 Go de stockage, on peut dire qu'il est impressionant à absolument tous les niveaux.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible avec 510 € de moins sur le marketplace de la Fnac

Le Samsung Glaxy S23 Ultra est disponible sur le marketplace de la Fnac auprès d'un de leurs partenaires pour 909 €, c'est-à-dire pour 510 € de moins que ce que nous propose directement Samsung. Une différence impressionnante qui fera plaisir à tous ceux qui recherchent un appareil d'excellence.