Google Pixel 7 : ce haut de gamme nous est proposé 196 € moins cher que chez son constructeur !

Le Google Pixel 7 vient tout juste de laisser place à la 8e génération. Pourtant, il serait difficile de dire que le Pixel 7 est désuet, car il reste l'un des meilleurs smartphones haut de gamme du moment avec une appétence particulière pour la photographie. Toutefois, il sait se faire polyvalent et convient parfaitement à des usages du quotidien que ce soit pour écouter de la musique en très bonne qualité, regarder vos programmes en streaming vidéo, jouer à des jeux, naviguer sur le net, et bien sûr communiquer. En ce moment, vous pouvez le retrouver sur le site de Rakuten à 453 €, au lieu des 649 € que nous propose le géant Américain Google directement sur son site de vente en ligne.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 possède une fiche technique impressionnante qui démontre à quel point Google sait comment atteindre le public avec un appareil adapté aux besoins du moment. Très porté sur le multimédia, et cela est naturel étant donné l'environnement Google omniprésent aujourd'hui sur la plupart de nos appareils, le Google pixel 7 arrive en plus de cela à nous apporter une véritable plus-value via une puce Google Tensor 2 implacable, un appareil photo de pointe, une batterie longue durée de 4355 mAh, et de nombreuses fonctionnalités qui le rendent réellement unique.

196 € de différence avec le prix de son constructeur pour le Pixel 7 !

Le Google Pixel 7 est sur Rakuten avec une énorme réduction par rapport au prix de son constructeur Google, c'est-à-dire à 453 € au lieu de 649 €. La version qui est proposée est un modèle international compatible avec tous les opérateurs français et vous est livrée gratuitement !