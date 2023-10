Droit à la Réparation aux Etats-Unis : Apple s'engage et annonce vouloir faciliter la réparation de ses produits

Les produits Apple ont la réputation d’être difficilement réparables obligeant souvent à changer d’appareil plutôt que changer les pièces des produits. Cette annonce de la marque à la pomme s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large du président Joe Biden visant à promouvoir la concurrence et à lutter contre les prétendus frais abusifs et autres actions augmentant les prix pour les consommateurs.

En plus de son soutien officiel à ce projet de lui, Apple a également annoncé qu'elle mettrait à disposition des pièces, des outils et de la documentation nécessaires pour réparer ses iPhone et ordinateurs, à la fois pour les réparateurs indépendants et les consommateurs à l'échelle nationale, une mesure qui pourrait inciter d'autres entreprises à suivre cet exemple.

Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission, a déclaré que les pratiques restrictives utilisées dans toute l'industrie augmentaient les coûts pour les consommateurs, entravaient l'innovation, fermaient les opportunités commerciales pour les réparateurs indépendants et créaient des déchets électroniques inutiles. Elle a souligné l'importance cruciale de cette démarche en mentionnant des cas où des travailleurs de la santé et des hôpitaux craignaient de ne pas pouvoir réparer un ventilateur à cause du refus d'accès aux pièces de rechange par le fabricant.

La décision d'Apple de soutenir une législation fédérale et de permettre aux réparateurs indépendants de réparer ses produits s'inscrit dans une évolution visant à mettre en avant la durabilité et la valeur de revente de ses appareils, tout en facilitant leur réparation et l'accès aux pièces détachées.

Des engagements déjà prononcés, sans effet ?

La société a commencé à distribuer des pièces et des manuels à certains réparateurs indépendants en 2019. En août dernier, Apple a soutenu une législation sur le droit à la réparation dans son État d'origine, la Californie, exigeant des entreprises de fournir aux ateliers de réparation et aux consommateurs l'accès aux pièces, outils et manuels nécessaires pour les réparations, à des prix justes et raisonnables.

Selon Reuters, Brian Naumann, vice-président des services et des opérations chez Apple, a affirmé : « Nous avons l'intention de respecter les nouvelles dispositions de réparation de la Californie à travers les États-Unis. Apple est également convaincue que les consommateurs et les entreprises bénéficieraient d'une loi nationale équilibrant la réparabilité avec l'intégrité du produit, son utilité et sa sécurité physique ».

Lael Brainard, directeur du Conseil Économique National, a salué la décision d'Apple et a appelé le Congrès à adopter une législation nationale. Plusieurs états américains dont la Californie, le Colorado, New York et le Minnesota ont déjà adopté leurs propres lois sur le droit à la réparation. Trente autres États ont proposé une législation similaire. Lael Brainard a souligné que les engagements d'entreprises privées telles qu'Apple pourraient réduire les coûts pour les consommateurs et limiter les déchets inutiles dans les décharges. Il a affirmé que la réparation des appareils électroniques pour les consommateurs américains pourrait économiser 49,6 milliards de dollars par an et réduire de près de 7 millions de tonnes les déchets électroniques, tout en stimulant les petits ateliers de réparation indépendants.

Cependant, malgré la fourniture de pièces de rechange aux ateliers de réparation depuis 2019, certains défenseurs des consommateurs ont exprimé des réserves face à l'annonce d'Apple, soulignant que les précédentes initiatives de l'entreprise en matière de réparation étaient souvent assorties de clauses restrictives. Nathan Proctor, responsable des campagnes pour le droit à la réparation au sein du groupe de défense U.S. PIRG, a déclaré que son groupe suivra de près les détails de toute législation fédérale émergeant. « Il dépendra vraiment de l'expérience des gens dans le monde réel - c'est ce qui nous importe », a ainsi déclaré Proctor. « Nous allons continuer à surveiller Apple et les autres entreprises ». Pour le moment, aucune de ces décisions ne concernent l’Europe mais cela pourrait changer dans les mois/années à venir.