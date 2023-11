Des détails intéressants au sujet des prochains processeurs Google Tensor G4 et G5 pour les futurs smartphones Pixel

Avec ses puces Tensor, Google a cherché à rivaliser avec les géants du secteur tels que Qualcomm, Samsung et Apple. Si les trois générations de processeurs Tensor ont été perçues comme des avancées significatives, elles s’appuient sur une collaboration avec Samsung Foundry. Pour les prochains, Google pourrait opter pour un processeur gravé plus finement.

Un récent rapport suggère un changement majeur dans la stratégie de Google, notamment concernant la puce Tensor G5. Ce nouveau Soc, dont le développement est en cours, devrait marquer un tournant majeur dans la conception et la fabrication des processeurs mobiles de Google. En effet, selon une fuite relayée par @OrеXda, qui a fait ses preuves en délivrant des informations précises sur les projets matériels de Google, la firme de Mountain View prévoit de prendre entièrement en charge le développement du CPU, du GPU et du backend du Tensor G5 en interne. De plus, Google opterait pour le processus de fabrication 3 nm de TSMC pour cette puce, donnant ainsi à l'entreprise un contrôle accru sur la conception de la puce et la possibilité de l'optimiser pour des tâches spécifiques, telles que l'apprentissage automatique et la photographie.

Tensor G4, peu d’évolution mais beaucoup plus pour le Tensor G5

Cette transition vers une fabrication plus personnalisée pour le Tensor G5 représente une étape significative pour Google, lui permettant de rivaliser de manière plus compétitive avec les ténors du secteur des puces mobiles. En revanche, le Tensor G4, qui alimentera la série Pixel 9, est présenté comme une mise à niveau mineure par rapport à son prédécesseur. Le Tensor G3 est installé au coeur des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Si les projections se concrétisent, la puce Tensor G5 devrait être le fer de lance de la série Pixel 10, prévue pour une sortie en 2025. À noter que bien que ces avancées soient en cours de développement, les détails exacts sur les améliorations de performances et les fonctionnalités spécifiques des puces Tensor G4 et G5 restent encore à être confirmés par Google.

Jusqu’ici, l’idée du géant américain n’était pas nécessairement de courir à la meilleure performance mais plutôt de proposer une parfaite adéquation entre matériel et logiciel afin d’offrir des fonctionnalités exclusives. Ainsi, cette évolution vers des puces plus personnalisées et la maîtrise accrue du processus de fabrication pourraient bien placer Google sur le devant de la scène, défiant ainsi les références établies du secteur et offrant aux utilisateurs des expériences mobiles toujours plus performantes et spécialisées.