iPhone 15 : Profitez de 120 € de réduction ! C'est Noël avant l'heure pour le mois du Black Friday

L'iPhone 15 est disponible depuis maintenant quelques semaines avec ses grands frères, les iPhones 15 plus, Pro et Pro Max. Ils sont tous proposés à plus de 1000 € sauf l'iPhone 15 classique, nous pouvons comprendre pourquoi tant ceux-ci nous proposent l'excellence avec leur palette de technologies d'exceptions made in Apple. Puce A16 Bionic, écran Super Retina Oled, etc. font de ce smartphone un appareil des très haut de gamme. En ce moment, vous pouvez le trouver sur Pixemania pour le mois du Black Friday avec 120 € de réduction par rapport aux 969 € proposés par Apple directement.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

L'iPhone 15 est impressionnant de puissance et est dépassé en ce sens presque uniquement par les trois autres modèles d'iPhone 15 commercialisés en même temps par Apple. Avec ses 6Go de Ram, son appareil photo ultra optimisé et un magnifique écran Super Retina XDR OLED, il est véritablement dans le haut du panier. Mais c'est surtout sa puce A16 Bionic qui le rend surpuissant, et donc très intéressant !

L'iPhone 15 en exclusivité avec 120 € de moins sur Pixemania !

Une offre est en cours sur Pixmania pour l'iPhone 15 vous permettant de profiter de 100 € offerts, en plus d'une réduction de 20 € déjà présente d'office sur l'iPhone 15. Pour cela, lors de l'achat, une fois dans votre panier, il vous faut simplement cliquer sur le bouton "Black Friday" situé sous le produit et suivre les instructions !