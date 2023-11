La promo SFR à ne pas rater : le Honor 90 à 1€ seulement avec le forfait 210Go 5G !

Le smartphone Honor 90 à seulement 1€

L'opérateur SFR propose en ce moment une offre promotionnelle exceptionnelle vous permettant de profiter du smartphone Honor 90 au prix de 1€ avec le forfait 210Go 5G ! Ce téléphone mobile dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces et se présente en deux coloris : noir et vert. Il est doté d'un processeur Snapdragon 7 Gen 1 et d'une RAM de 12Go, de quoi vous garantir une expérience de navigation qualitative, aussi fluide que rapide ! D'ailleurs, le smartphone Honor 90 est compatible avec le réseau 5G.

De plus, sa grande capacité de mémoire - 512Go - vous permettra de stocker facilement l'ensemble de vos documents, photos et vidéos. À ce sujet, le Honor 90 est équipé d'un triple appareil photo polyvalent avec un capteur principal de 200 MP ultra-haute résolution, un capteur ultra-grand angle et un capteur macro de 12 MP. Les amateurs de photos et de selfies (capteur frontal de 50 MP intégré) pourront ainsi se régaler en toute sérénité et quelles que soient les circonstances !

Enfin, ce smartphone vous offre toute la tranquillité nécessaire grâce à sa batterie de 5000 mAh, vous garantissant près de 20 heures d'autonomie en mode lecture.

Le forfait 210Go 5G associé

L'opérateur vous propose d'associer le Honor 90 avec le forfait 210Go 5G qui bénéficie lui aussi d'un tarif préférentiel avec cette remise mensuelle de 13€ sur le prix de base les 6 premiers mois d'abonnement ! Ainsi, vous paierez la somme de 31,99€ par mois pendant 6 mois puis 44,99€ par mois. En souscrivant à ce forfait illimité, vous vous engagez sur une durée minimale de 24 mois.

Vous êtes client de la Box ? Alors, vous vous bénéficiez d'un tarif encore plus avantageux, soit 23,99€ par mois les 6 premiers mois de votre abonnement mobile, puis 36,99€ chaque mois !

Avec cet abonnement, vous aurez la possibilité de surfer sur le net à hauteur de 210Go en 5G depuis la France métropolitaine et de profiter de 100Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les départements d'outre-mer.

Bien entendu, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble des destinations précitées. Notez que ce forfait SFR comprend également l'illimité pour les appels et les SMS émis depuis la Métropole vers les numéros de Métropole et des DOM.

Les différents moyens de paiement

Parce qu'il s'attelle à faciliter l'accès à ses offres promotionnelles, SFR propose différents moyens de paiement. Cela permet ainsi de choisir celui qui vous convient le mieux, en fonction de votre budget de téléphonie.

Pour bénéficier de votre nouveau smartphone à 1€, vous pouvez réaliser le paiement en 1 fois. Vous paierez ainsi 81€ au moment de votre souscription et bénéficierez du remboursement de 80€ après votre achat. Un coupon est à télécharger lors de l'étape du récapitulatif de votre commande.

Si vous le souhaitez, vous pouvez plutôt opter pour le paiement en 4 fois sans frais. Ce moyen de paiement est rendu possible par le partenaire FLOA. Avec cette option de paiement, vous versez la somme de 20,25€ lors de votre souscription, puis cette même somme les 3 mois suivant.

Pour faire des économies, vous avez par ailleurs l'opportunité de revendre votre ancien téléphone mobile. Ce service vous permet d’obtenir jusqu'à 100€ de bonus ! N'hésitez pas à faire une estimation gratuite sur le site officiel de l'opérateur SFR.

