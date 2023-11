Duel de forfaits mobile éco responsables : laquelle de ces deux offres allez-vous choisir ?

Vous souhaitez souscrire à un forfait mobile tout en étant concerné par votre impact environnemental ? Eh bien, nous avons repéré pour vous ces opérateurs qui offrent la possibilité d'allier les deux avec leur forfait éco responsable Source et Oxygène ! Découvrez-les en détail et choisissez l'offre qui vous convient le mieux !

Un forfait écoresponsable et économique

Les opérateurs Prixtel et Source Mobile se sont engagés depuis quelques années dans une dynamique écologique et proposent tous deux un forfait illimité eco responsable à prix cassé.

L'opérateur Prixtel met en place chaque année des actions visant à compenser l'intégralité des émissions de CO2 causées par l'utilisation de forfaits mobile. Pour ce faire, il participe à la reforestation du territoire français ou encore accompagne les agriculteurs dans la modernisation de leur exploitation. Son forfait Oxygène est ainsi neutre en CO2.

Chez Source Mobile, vous pouvez souscrire au forfait responsable et solidaire Source. Le principe est simple : vous avez une enveloppe data dédiée à votre connexion Internet et chaque mois, vous pouvez transformer les gigas que vous n'avez pas utilisés pour les transformer en gouttes. Celles-ci permettront aux utilisateurs de soutenir une ou plusieurs associations au choix parmi une liste définie.

Ces deux abonnements mobile sans engagement bénéficient d'un tarif préférentiel afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Bien entendu, vous pourrez résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

Source ou Oxygène ?

Pour vous aider à départager ces deux offres mobile, voici les critères que nous avons sélectionnés :

Le prix et la data en France métropolitaine : le forfait Oxygène propose de 40Go à 80Go à partir de 8,99€/mois. Les trois paliers data qui le constituent se répartissent comme suit : 40Go, 60Go et 80Go avec les prix respectifs suivants : 8,99€/mois, 10,99€/mois et 12,99€/mois. Le forfait Source fournit 40Go au prix de 10€ par mois.

La data à l'étranger : le forfait Oxygène est plus avantageux puisqu'il offre 15Go pour votre connexion web depuis l'UE et les DOM. Le forfait Source propose quant à lui 10Go utilisables depuis ces destinations.

L'illimité : les deux abonnements de téléphone mobile vous permettent de communiquer sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE et les DOM.

Le réseau : le forfait Source utilise le réseau Bouygues Telecom et le forfait Oxygène s'appuie sur le réseau SFR.

Le plus : le forfait Oxygène est ajustable et neutre en CO2. Le forfait Source est solidaire et vous offre des conseils gratuitement sur les gestes à adopter au quotidien pour une démarche plus écologique et économique. Ces derniers sont disponibles sur l'application Source.