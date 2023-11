Samsung Galaxy A14 5G : la Fnac le propose à moins de 200 € pendant ce pré Black Friday !

Depuis quelques années le constructeur Samsung, nous propose régulièrement des renouvellement sur les modèles de smartphones de sa très bonne gamme A. Le Samsung Galaxy A14 5G est le dernier modèle en date parmi les A1*. Celui-ci est proposé en 5G ou en 4G. Or, le modèle qui nous intéresse aujourd'hui est bel et bien la version 5G, et à moins de 200 € sur le marketplace de la Fnac.

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 ou 6 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 ou 128 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

ou (extensible jusqu'à avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 5G est un excellent smartphone qui promet de magnifiques photos avec un triple capteur, une batterie longue durée 5000 mAh et pas mal de puissance... et cela se vérifie ! En effet, avec ce Galaxy A14, que vous ayez ou non un accès au réseau 5G, vous bénéficiez de composants dignes de Samsung qui vous permettent une utilisation tout en équilibre et polyvalence.

Le Samsung Galaxy A14 en version 5G à moins de 200 € sur la Fnac marketplace

La Fnac marketplace est une plateforme qui permet aux vendeurs partenaires de la Fnac de proposer leurs produits. En ce moment, vous pouvez donc retrouver le Samsung Galaxy A14 dans sa version 5G en neuf avec un partenaire certifié qui vous donnes accès à un produit sous garantie, un accès à un SAV professionnel et une offre satisfait ou remboursé !