Google Pixel 8 : le nouvel haut de gamme de Google est déjà proposé avec 110 € de réduction

Sortie depuis quelques semaines, il est fort probable que vous ayez vu quelque part une publicité mentionner le nouveau smartphone haut de gamme du géant Google. Est-il à l hauteur de nos attentes ? Oh que oui ! Le Google Pixel 8 est un digne successeur des Pixel 7, avec une fiche complète made in Google, des puces à la tête. Puissant, polyvalent, robuste, il propose exactement ce que l'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme multimédia, et à moins cher que chez Apple et Samsung. C'est d'autant plus vrai qu'on peut le retrouver en ce moment sur Rakuten pour seulement 689,99 € avec une garantie de 2 ans !

Caractéristiques du Google Pixel 8

: 10,5 mégapixels Batterie : 4485 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 8 est un smartphone qui possède une fiche technique qu'on aimerait voir plus souvent pour un smartphone qui se veut multimédia. Il faut dire que sur ce terrain, Google a un avantage évident puisque son écosystème est très bien rôdé avec de très nombreux services liés à votre compté Goolge permettant de faire de votre smartphone une véritable interface surpuissante directement dans votre poche pour emmener avec vous tous vos documents, jeux, films, séries, musiques, etc. Pour permettre une telle interactivité, le Pixel 8 tourne avec la nouvelle puce Google Tensor G3, l'une des meilleures du marché, exclusive au smartphone Google. Avec 8 Go de RAM, et un écran à couper le souffle Amoled Actua qui arrive à proposer des dimension assez grande pour être agréable, mais pas trop pour être pratique, on peut se demander si on ne touche pas là à un smartphone qui a véritablement compris ce que veut dire polyvalent : un ersatz de praticité et de puissance.

Le Google Pixel 8 est proposé avec 110 € de réduction sur Rakuten

Le Google Pixel 8 est donc disponible en ce moment avec 110 € de réduction sur Rakuten en cette période de Black November. Une offre plus impressionnante étant donné que le smartphone vient tout juste d'être commercialisé. Il s'agit d'une version japonaise compatible avec les opérateurs français neuve avec une garantie de 2 ans.