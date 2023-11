Xiaomi dévoile le smartphone d’entrée de gamme Redmi 13C avec un très grand écran et un capteur photo de 50 mégapixels

Afin de tenter de séduire un public aussi large que possible, la marque Xiaomi étoffe son catalogue de smartphones avec le nouveau modèle Redmi 13C. Celui-ci est proposé à un tarif extrêmement agressif puisqu’à partir de 159 €. Nous avions récemment relevé des fuites le concernant montrant alors son design, principalement, les caractéristiques techniques étant encore discrètes. Il était toutefois fait mention de la présence d’un capteur photo de 50 mégapixels au dos. On sait maintenant que c’est effectif et qu’il est accompagné d’un capteur de 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro. Xiaomi indique aussi la présence d’un autre capteur dit « auxiliaire ». Plusieurs filtres de film ainsi que des options de cadres sont disponibles au sein de l’interface Appareil Photo pour laisser libre cours à la créativité des utilisateurs. Pour les selfies, le mobile embarque un capteur de 8 mégapixels contre 5 mégapixels sur son prédécesseur, le Redmi 12C.

Plusieurs configurations possibles et un très grand écran LCD

Le Xiaomi Redmi 13C est animé par la même puce que le Redmi 12C, soit un processeur MediaTek Helio G85. Il est associé à un peu plus de mémoire vive puisque le nouveau modèle est proposé avec 4 ou 8 Go de RAM, selon la version choisie, en France. Notez qu’il est possible d’en ajouter 8 Go supplémentaires de manière virtuelle. La version 4 Go est livrée avec 128 Go d’espace de stockage alors que la configuration 8 Go est associée à 256 Go de mémoire interne. Si cela ne suffit pas, il est possible d’insérer une carte mémoire de type micro SD et jusqu’à 1 To de capacité. On devrait pouvoir compter sur une grande autonomie puisque le mobile est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Il supporte la charge à 18 watts, contre 10 watts précédemment, mais qui reste bien deçà des performances des autres mobiles de la marque. Le smartphone est compatible 4G avec du Wi-Fi 5 et la technologie NFC pour les paiements sans contact. Il y a un lecteur d’empreintes digitales installé sur le profil et un port audio jack pour brancher un casque.

Le smartphone Xiaomi Redmi 13C est équipé d’un écran LCD d’une diagonale de 6,74 pouces à plat affichant une définition de 720x1600 pixels. La marque annonce une luminosité maximale de 600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements relativement fluides. L’appareil a un poids de 192 grammes. Il a des dimensions de 168 mm de haut pour 75 mm de large et 8,09 mm d’épaisseur.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi 13C 4+128 Go sera disponible fin novembre pour un prix de 159 €. Comptez sur un tarif de 179 € pour la version 8+256 Go. Il est décliné en noir, en bleu (foncé) ou vert.