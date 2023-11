Bon plan mobile : faites le plein de data avec les forfaits mobile 100Go à 11,99€

Découvrez les trois promos du moment vous permettant de faire le plein de data à prix cassé ! Les forfaits 100Go de ces opérateurs low cost sont à seulement 11,99€ par mois et vous offrent des garanties plus qu'attractives ; profitez-en !

Un forfait 100Go pas cher et avec options

Chez Syma Mobile, vous pouvez souscrire au forfait 100Go à 11,99€ par mois. Ce forfait illimité et sans engagement vous offrira la possibilité de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine et de profiter de l'illimité pour communiquer sans compter. Vous bénéficierez de l'option Appels Internationaux gratuitement pour appeler sans compter depuis la Métropole vers 100 destinations ainsi que vers les mobiles européens. Lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM, l'opérateur prévoit 12Go, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale, de même que les appels, SMS et MMS illimités.

Le réseau 5G est disponible en option pour 3€ supplémentaires chaque mois. D'autres options payantes sont à votre disposition pour agrémenter votre abonnement mobile telles que "Internet 10Go en France métropolitaine" et "Appels & SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5Go d'internet aux États-Unis", toutes deux à 10€/mois.

Un forfait 100Go à prix cassé

NRJ Mobile propose de son côté un forfait à prix cassé sans imitation de durée : 100Go de data en France métropolitaine au prix de 11,99€ par mois au lieu de 15,99€ par mois. Ainsi, vous profitez de 4€ de remise mensuelle même au-delà de la première année de souscription. Cette promo vous fait faire une économie de 48€, soit l'équivalent de 3 mois d'abonnement au tarif de base. De plus, votre nouvelle carte SIM vous coûtera la somme de 1€ seulement.

Avec ce forfait sans engagement, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages en toute sérénité aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et des DOM. Depuis ces dernières destinations, vous disposerez également de 14Go dédiés à votre connexion internet.

Un forfait flexible et écoresponsable

Chez Prixtel, votre forfait avec 100Go de data est non seulement flexible, mais aussi neutre en CO2 ! Ainsi, vous pouvez profiter de 100Go à 160Go en France métropolitaine sans surcoût. Voici comment se présente l'offre Le grand :

jusqu'à 100Go : 11,99€/mois

de 100Go à 130Go : 13,99€/mois

de 130Go à 160Go : 15,99€/mois

Bien entendu, vous pourrez apprécier l'illimité pour l'ensemble de vos communications émises depuis la Métropole comme depuis les pays de l'UE et les DOM. Notez par ailleurs que 15Go seront alloués à votre navigation web depuis ces zones.

Avec ce forfait sans engagement, vous pouvez souscrire à l'option 5G qui vous sera facturée 3€ chaque mois.