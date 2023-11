C'est le Black Friday chez Bouygues Telecom : découvrez les séries spéciales B&You à prix doux !

Le Black Friday a démarré et avec lui, les très nombreuses offres promotionnelles ! Parce qu'on peut parfois se perdre parmi toutes ces promos, voici notre zoom du jour : les séries spéciales de l'opérateur Bouygues Telecom ! De 1Go à 200Go de data, avec ou sans 5G, l'illimité... Découvrez toutes les garanties de ces forfaits à prix doux !

Les forfaits pas chers à moins de 10€

L'opérateur Bouygues Telecom propose en ce moment des séries spéciales, lancées à l'occasion de cet évènement tant attendu, le Black Friday ! Si c'est l'opportunité de réaliser de belles économies pour les consommateurs, cet évènement permet aussi aux utilisateurs de pouvoir profiter d'un nouveau forfait mobile à prix doux !

Les forfaits pas chers de cette nouvelle gamme sont les offres B&You 1Go et 20Go. La première offre permet d'apprécier 1Go ainsi que l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM) au prix de 4,99€ par mois. La seconde vous fournit 20Go pour surfer sur le net en France métropolitaine, 14Go utilisables depuis l'Europe et les DOM ainsi que l'illimité pour les appels et les messages - SMS/MMS - émis depuis ces destinations. Pour bénéficier de ces garanties, vous devrez vous acquitter de seulement 9,99€ par mois.

Vous souhaitez profiter de la vitesse 5G ? Alors, optez pour celle-ci lors de votre souscription et versez chaque mois la somme supplémentaire de 3€ !

Un max de data à prix doux

Vous préférez faire le plein de data sans vous ruiner ? Deux séries spéciales pourraient vous convenir. Avec la première, vous disposerez de 100Go en France métropolitaine et de 20Go pour rester connecté lors de vos séjours à travers l'UE et les DOM. Cette série spéciale B&You vous coûtera la somme de 13,99€ par mois.

Le tarif du forfait B&You 200Go s'élève à 17,99€ par mois. Avec celui-ci, vous pourrez naviguer sur la toile en toute sérénité grâce aux 200Go prévus par votre abonnement mobile. Bonne nouvelle pour les grands voyageurs, car ce dernier vous permet de profiter de 30Go lors de vos séjours dans plus de 90 destinations internationales ! Les États-Unis, le Canada, ou encore le Maroc en sont quelques exemples.

Bien entendu, vous apprécierez également l'illimité pour communiquer sans compter en France comme en Europe (UE/DOM). De même, l'option 5G est disponible avec ces deux forfaits sans engagement et vous coûtera 3€ chaque mois.

Quelle que soit l'offre mobile que vous choisirez, vous pourrez bénéficier de la remise en vigueur sur la carte SIM : celle-ci est à seulement 1€ !