Opération Black Friday chez Bouygues Telecom : jusqu'à -200€ de remise immédiate sur une sélection de smartphones !

Opération Black Friday : vos Smartphones préférés à prix exceptionnel

Chez l'opérateur Bougues Telecom, l'opération Black Friday est enfin lancée, au plus grands bonheurs des consommateurs à l'affût d'une bonne affaire. En effet, depuis ce matin et jusqu'au 27 novembre prochain inclus, vous pouvez profiter de remises exceptionnelles et immédiates sur une sélection de téléphones portables. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 200€ de manière immédiate sur le prix de votre smartphone favori et plus encore !

Pour accompagner l'achat de ce dernier, l'opérateur vous invite à les associer avec un forfait mobile (avec engagement de 24 mois) qui vous offrira de belles garanties en France comme à l'étranger en plus de la possibilité de profiter gratuitement du pack Prime pendant 6 mois ! Des facilités de paiement sans frais vous sont proposées afin de payer votre forfait mobile à prix doux. Les abonnés Bbox pourront par ailleurs bénéficier d'une réduction de 5€ par mois sur le tarif de leur forfait mobile. De même, vous pouvez économiser jusqu'à 13€ par mois les 6 premiers mois d'abonnement sur le prix de votre forfait en choisissant de garder votre numéro de téléphone !

Sachez enfin qu'il vous sera possible de profiter d'une remise supplémentaire avec la reprise de votre ancien smartphone, dont le montant sera déterminé en fonction de sa valeur, pouvant aller jusqu'à 100€. Cette remise se fera ultérieurement.

Le Samsung Galaxy S23 : 200€ de remise

Si vous choisissez le Samsung Galaxy S23 128Go, quatre coloris sont disponibles : noir, lavande, vert et crème. Vous pouvez choisir la capacité de mémoire (128Go ou 256Go), ce qui fera varier le prix de votre téléphone. Compatible avec le réseau 5G, ce petit bijou de technologie profite d'une réduction de 200€.

Pour l'obtenir, vous paierez 99,90€ + 8€ par mois pendant 24 mois - correspondant à la facilité de paiement sans frais - avec le forfait 200Go 5G de Bouygues Telecom. Ce forfait illimité vous coûtera la somme de 26,99€/mois pendant 6 mois puis 29,99€/mois si vous êtes client Bbox et si vous avez choisi de conserver votre numéro de téléphone.

D'autres possibilités de paiement sont disponibles et à sélectionner lors de l'achat de votre mobile selon votre budget de téléphonie.

JE PROFITE DE L'OFFRE

Le Google Pixel 8 : 210€ de remise

En optant pour le Google Pixel 8, vous pouvez obtenir 210€ de réduction sur le prix de ce smartphone, disponible en trois couleurs : noir, vert sauge et rose. Là encore, deux options vous sont proposées pour la capacité de stockage : 128Go et 256Go. En sélectionnant les 128Go ainsi que le forfait 200Go, votre mobile vous coûtera seulement 1€ + 7€ par mois pendant 2 ans grâce à la facilité de paiement sans frais x24 mois.

En ce qui concerne votre forfait 200Go 5G de Bouygues Telecom, vous pourrez verser la somme de 26,99€ par mois pendant 6 mois puis 39,99€ par mois si vous êtes client Bbox et si vous conservez votre numéro de téléphone. Dans le cas contraire, votre abonnement mobile vous coûtera 44,99€ par mois.

Vous souhaitez protéger votre mobile ? Sachez qu'en achetant une coque en même temps que votre smartphone Google Pixel 8, vous pouvez obtenir jusqu'à 20€ de remboursement !

JE PROFITE DE L'OFFRE

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G : 150€ de remise

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G vous fait de l'oeil ? Alors, vous pouvez l'acheter en blanc ou en noir. Avec sa mémoire de 128Go, ce téléphone portable est au prix cassé de 49€ + 8€ par mois pendant 24 mois grâce à la facilité de paiement sans frais !

Vous pouvez associer cet achat avec le forfait 100Go, qui vous engagera sur 24 mois. Celui-ci bénéficie en plus d'une réduction les 6 premiers mois d'abonnement ! Ainsi, il vous faudra verser la somme de 15,99€ par mois pendant 6 mois puis 30,99€ par mois. Vous êtes abonné Bbox ? Alors, le tarif de votre forfait économique s'élèvera à seulement 10,99€ par mois pendant 6 mois puis 25,99€ par mois !