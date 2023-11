Promos spéciales pour le Black Friday : vous allez adorer notre sélection de forfaits mobile à moins de 10€ !

Un forfait pas cher avec 20Go

Chez l'opérateur Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de sa série spéciale B&You 20Go à 9,99€ par mois. Ce forfait pas cher vous permet de surfer sur le net à hauteur de 20Go en France métropolitaine et de disposer de 14Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. Bien entendu, cet abonnement mobile vous offre la possibilité de communiquer sans compter depuis l'ensemble des zones précitées grâce à l'illimité.

En souscrivant à ce forfait illimité, votre carte SIM vous coûtera seulement 1€ et vous pouvez également opter pour le Service Max à 4€ par mois au lieu de 9€ ! Ce pack inclut le réseau 5G, B.tv illimité et Assistance+. Si vous souhaitez simplement profiter de la 5G, vous pouvez souscrire à l’option seule pour le prix de 3€ par mois.

Le forfait Le Neuf avec 60Go

Syma Mobile met en avant une offre mobile avec 60Go de data en France métropolitaine au prix de 9,99€ par mois. Avec ce forfait économique, vous disposerez de 10Go que vous pourrez utiliser lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM (hors Suisse et Andorre). L'opérateur vous fournit également l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations. De plus, l'option "Appels Internationaux" est intégrée gratuitement à votre forfait pour que vous puissiez appeler sans surcoût les numéros de quelque 100 destinations !

Vous souhaitez agrémenter votre abonnement ? Des options payantes sont disponibles telles que le "réseau 5G" à 3€ par mois ou encore "Appels & SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5Go d'Internet aux États-Unis" à 10€ par mois.

Le plein de data à moins de 10€

De son côté, l'opérateur low cost Lebara propose un forfait à 9,99€ par mois ou pour être plus précis, 9,99€ tous les 30 jours. En effet, ce forfait sans engagement se renouvelle tous les 30 jours et non tous les mois calendaires comme c'est le cas pour la plupart des forfaits mobile. À ce tarif préférentiel, vous pourrez apprécier les 80Go fournis pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole. 5Go utilisables depuis l'UE et les DOM ainsi que l'illimité pour les appels et les SMS émis depuis la Métropole sont les autres garanties qui constituent cette offre 80Go. Par ailleurs, ce forfait s'appuie sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon l'enquête de l'ARCEP.

Si vous optez pour ce forfait, sachez que votre nouvelle carte SIM est gratuite en ce moment !