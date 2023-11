Le Xiaomi 14 Ultra pourrait être disponible à la fin du premier trimestre 2024

Alors que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, viennent de faire leur entrée sur le marché chinois il y a quelques semaines, les regards se tournent déjà vers le modèle très haut de gamme que sera le Xiaomi 14 Ultra. En effet, selon des informations provenant de diverses sources, dont le pronostiqueur DigitalChatStation, le Xiaomi 14 Ultra pourrait être lancé au premier trimestre de l'année prochaine. Bien que le nom du téléphone ne soit pas explicitement mentionné dans les publications de l’intéressé sur le réseau social Weibo, des indices suggèrent que le lancement serait « provisoirement prévu pour le premier trimestre 2024 ». Cette hypothèse trouve également un écho dans une fuite de base de données IMEI, indiquant un possible lancement en mars 2024.

Il est intéressant de noter que cette planification de lancement semble suivre la tendance établie par les modèles précédents, entre le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Ultra, qui ont également été dévoilés avec un intervalle similaire entre leurs lancements respectifs.



Xiaomi 13 Ultra

Quelles caractéristiques attendues pour le Xiaomi 14 Ultra ?

Les spécifications techniques du Xiaomi 14 Ultra commencent à émerger. En effet, selon les informations fournies par DigitalChatStation, le téléphone pourrait être équipé d'un capteur photo Sony LYT-900 d'une taille de 1 pouce. Ce capteur de pointe pourrait intégrer la technologie Dual Conversion Gain (DCG), offrant ainsi une meilleure plage dynamique et des détails plus nets sur les photos.

Concernant la configuration des autres capteurs photo, le Xiaomi 14 Ultra ne semble pas faire les choses à moitié. Les rumeurs suggèrent la présence d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, d'un téléobjectif de 50 mégapixels permettant un zoom optique 3x gérant le mode macro, et d'un second téléobjectif de 50 mégapixels aussi. Pour les performances, le Xiaomi 14 Ultra devrait partager le même chipset que ses prédécesseurs, le Snapdragon 8 Gen 3, l’une des puces qui sera dans de nombreux mobiles haut de gamme de cette fin d’année de la prochaine.

En ce qui concerne l'écran, des rumeurs laissent entendre qu'il pourrait s'agir d'une dalle AMOLED avec de légères courbes sur les bords voulant offrir une expérience aussi immersive que possible. Le téléphone serait animé par Android 14 avec la surcouche HyperOS développée par Xiaomi, sur la même base que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro déjà annoncés. Nous attendons d’ailleurs une prise de parole de Xiaomi à l’échelle internationale pour savoir quand ils seront disponibles sur notre marché. D’ici là, il faut prendre ces rumeurs avec les pincettes de rigueur, car il reste encore plusieurs mois avant la présentation officielle du Xiaomi 14 Ultra.