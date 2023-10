Xiaomi annonce officiellement les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro avec le Soc Snapdragon 8 Gen 3 et le partenaire Leica

Le lendemain de la présentation du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la marque Xiaomi a présenté officiellement ses smartphones haut de gamme, Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro qui en sont équipés. Ils devraient offrir des performances extrêmement élevées. Le Xiaomi 14 est décliné avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et des capacités de stockage de 256, 512 et 1 To, sans possibilité d’étendre la mémoire interne. Le Xiaomi 14 fait 8,2 mm d’épaisseur pour la finition en verre, celui-ci étant également proposé dans une version en similicuir au dos. Le Xiaomi 14 en verre a un poids de 193 grammes. Il est doté d’une batterie d’une capacité de 4610 mAh supportant la charge à 90 watts en mode filaire mais peut également se recharger sans fil. Il propose aussi la charge inversée.

L’écran du Xiaomi 14 est assez remarquable puisque la marque promet un pic de luminosité de 3000 cd/m², soit le plus haut niveau jamais atteint pour un smartphone. Il s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,36 pouces en diagonale qui supporte la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz et les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision pour les plateformes qui les proposent. Le mobile est certifié totalement étanche, IP68 pouvant ainsi résister à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Pour les photos, la marque Xiaomi s’est encore une fois associé à la société Leica. Le Xiaomi 14 embarque donc des optiques Leica Summilux avec 7 lentilles. Le capteur principal est un module de 50 mégapixels stabilisé optiquement et ouvrant à f/1.6. Il y a également un téléobjectif de 50 mégapixels avec la capacité d’offrir un zoom optique 3,2x et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Pour les selfies, on peut compter sur la présence d’un capteur de 32 mégapixels. L’appareil a un poids de 193 grammes pour la version en verre et de 188 grammes pour la finition similicuir (rose). Cette dernière a une épaisseur de 8,28 mm contre 8,2 mm pour la version en verre.

Quelle configuration technique pour le Xiaomi 14 Pro ?

Le Xiaomi 14 Pro est légèrement plus grand car il propose un écran de 6,73 pouces en diagonale avec les 4 côtés incurvés et la même luminosité de 3000 cd/m² que le Xiaomi 14. Il supporte les mêmes technologies de rafraîchissement et des compatibilités HDR10+ et Dolby Vision. Il est certifié IP68 et intègre le capteur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5X, soit la plus rapide à l’heure actuelle.

La version Pro est dotée d’une batterie d’une capacité de 4880 mAh supportant la charge à 120 watts en mode filaire mais pouvant également se recharger sans fil (50 watts) et proposer la charge inversée. La configuration photo est identique à celle du Xiaomi 14 aussi bien à l’avant qu’à l'arrière à l'exception d'un capteur à ouverture variable pour le module principal.

Notez que les deux appareils fonctionnent sous Android avec la nouvelle surcouche logicielle HyperOS, développée par la marque.

Prix et disponibilité des Xiaomi et Xiaomi 14 Pro

Pour le moment, les deux appareils sont uniquement disponibles en Chine. Nous attendons que la marque prenne la parole pour une disponibilité en France. Les précédents ont été officialisés lors du MWC 2023 de Barcelone. Il est possible que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro le soient lors du prochain salon barcelonais. Officiellement, le Xiaomi 14 est proposé à des prix particulièrement compétitif. Comptez sur un prix de 3999 yuans (soit 530 € HT) pour la version 8+256 Go, de 4299 yuans (soit 560 € HT) pour la configuration 12+256 Go, de 4599 yuans (soit 600 € HT) pour la version 16+512 Go et à 4999 yuans (soit 650 € HT) pour la version 16 Go + 1 To. Les tarifs seront certainement légèrement plus élevés lors de sa commercialisation en Europe.

Pour le Xiaomi 14 Pro, la marque a annoncé des prix de 4999 yuans (soit 650 € HT) pour la version 12+256 Go, de 5499 yuans (soit 715 € HT) pour la configuration de 16+512 Go, de 5999 yuans (soit 780 € HT) pour la version 16 Go + 1 To. Une version spéciale avec un châssis en titane particulièrement résistant est annoncé à un prix de 6499 yuans (soit 850 € HT) pour 16 Go + 1 To.