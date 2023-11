Samsung Galaxy S22 : il est à moins de 500 € et en 4 fois sans frais pour la Black Week chez Orange !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone haut de gamme performant et efficace qui a porté la marque avant la sortie du S23. Il est disponible en ce moment à un prix écrasé, puisque Orange nous le propose pour 499 €, c'est-à-dire 250 € de moins que son prix de référence. Mais ce n'est pas tout, car en plus, vous pouvez le payer en 4 fois sans frais ! Avec une fiche technique imparable, le Galaxy S22 a fait ses preuves et a déjà conquis de nombreuses personnes à travers le monde.

Fiche technique du Samsung Galaxy S22

Écran : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels

: Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels Processeur : Processeur Samsung Exynos 2200

: Processeur Samsung Exynos 2200 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Pas de surprises de ce côté-là, la fiche technique du Galaxy S22 du constructeur Samsung impressionne. 8 Go de RAM, un écran AMOLED et une très bonne puce font de lui un appareil capable de se rendre pratique dans toutes les situations, et même mieux que ça puisqu'il propose de meilleures performances que la plupart des smartphones sortis en 2023.

Obtenez le Samsung Galaxy S22 en 4 fois sans frais et avec 250 € de réduction chez Orange

250 € de réduction sur le Galaxy S22 de Samsung avec Orange

Orange nous propose le Samsung Galaxy S22 pour 499 €, au lieu des 749 € de son prix de référence et avec la possibilité de payer l'appareil en 4 fois sans frais. Une offre extrêmement intéressante puisqu'il s'agit de l'un des prix les plus bas sur cet appareil, allié à un versement en plusieurs fois sans frais, ce qui est plutôt rare. En plus, cette offre est disponible auprès d'un vendeur de confiance. Mais attention, après le Black Friday, celle-ci disparaîtra.