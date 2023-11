Google Pixel 7a : Le Pixel 7a à moins de 400 €, c'est sur Boulanger et seulement pour le Black Friday !

Le géant Google propose depuis quelques années des smartphones d'une efficacité redoutable. La gamme des Pixel 7 est sortie l'année dernière avec trois modèles le Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a. C'est ce dernier qui nous intéresse. Il s'agit d'une version allégée. Mais attention, seulement en poids et en taille, pas en puissance ! D'ailleurs, il est allégé en prix également. En ce moment, nous pouvons le trouver à seulement 399 € sur Boulanger pour la Black Week !

Caractéristiques du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Sur le papier, le Google Pixel 7a a tout pour plaire à ceux qui recherchent un engin ergonomique. Avec sa taille plus réduite que ses grands frères, et un poids également amoindri, il en devient plus agréable à transporter. Il n'est pas non plus ce que l'on pourrait qualifier de petit, la taille de son écran est tout à fait adaptée au visionnage de série, de programmes vidéos, ou au jeux mobiles. Il est également très puissant puisqu'il embarque la même puce que le Pixel 7, la Google Tensor 2, l'une des meilleures puces du marché. N'hésitez pas à vous reporter à notre test complet du Google pixel 7a.

Un Google Pixel 7a à moins de 395 € sur Boulanger pour la Black Week !

Plus que deux jours avant le Black Fiday. Les plateformes commencent à grossir les promos, ce qui nous permet de trouver le Google Pixel 7a à moins de 400 €, 399 € précisément, chez Boulanger. Le smartphone est proposé en livraison ou en retrait sous 1 heure, et vous obtenez une garantie de 2 ans sur l'appareil. Vous pouvez également l'assurer, et faire reprendre votre ancien téléphone pour encore réduire le prix du nouveau !