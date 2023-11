Samsung Galaxy S23 Ultra : il n'y a que pendant le Black Fiday que l'on peut voir ça ! Le S23 Ultra voit son prix être atomisé

Le Samsung Galaxy S23 est LE smartphone le plus puissant de Samsung et pour cela, il fait l'envie de nombreuses personnes qui souhaitent l'acquérir. Seul frein à cela, son prix, qui en tant normal est très élevé. Mais, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, il ne s'agit pas non plus d'un temps normal, car c'est le Black Friday, un jour particulier pour tout les acheteurs qui vont pouvoir acquérir au meilleur prix les objets de leurs convoitises. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible à 837 €, au lieu des 1199 € habituels affichés pour le modèle.

Même la promo exceptionnelle exercée par la marque Samsung sur son Galaxy S23 Ultra pour le faire passer à moins de 1000 €, ne peut pas rivaliser avec les 837 € proposés par Rakuten. Affiché il y a encore quelques mois à 1419 € pour sa version 256 Go, le Samsung Galaxy S23 Ultra a eu beau baisser drastiquement pendant le Black Friday sur les autres sites, c'est Rakuten qui nous fait la meilleure offre avec une différence de tout de même 162 € de réduction sur le prix le plus bas exercé par Samsung à ce jour. Ce n'est pas rien pour un smartphone de cette trempe et on risque de ne pas le voir souvent à ce prix. Mais, ce nets pas tout car en plus, avec le code BLACK15, vous pouvez obtenir encore 15 € de remise jusqu'à minuit ce soir.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Le Galaxy S23 Ultra est un smartphone ultra haut de gamme, appartenant sans aucun doute à l’élite. Il propose ce qui se fait de mieux en la matière, que ce soit pour son écran Amoled immense, son processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui règne comme l'un des meilleurs du moment, 8 Go RAM qui le rendent très puissant et un appareil photo comme on en voit rarement.

Cette offre bat tous les records du Samsung Galaxy S23 Ultra pour le Black Friday

Rakuten nous propose donc un Samsung Galaxy S23 Ultra pour 837 € ! Il s'agit d'une version importée, mais pas de problème, celle-ci est compatible avec le réseau français et possède une garantie et une assurance ! Si vous êtes intéressé par ce modèle, et cela peut se comprendre, n'hésitez pas, car il risque de ne pas y avoir d'autres occasions avant longtemps. Mais, ce n'est pas tout car en plus, avec le code BLACK15, vous pouvez obtenir encore 15 € de remise jusqu'à minuit ce soir.