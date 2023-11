Les trois meilleurs bons plans à découvrir : votre forfait Black Friday avec 20Go, 40Go ou 100Go à prix doux

Un max de data à prix cassé

Si vous souhaitez bénéficier d'un maximum de data sans dépasser le seuil des 10€ par mois, ce forfait Mensuel 100Go de Lebara devrait vous convenir. Lancée spécialement pour le Black Friday, cette offre vous propose 100Go d'internet pour un usage en France métropolitaine au prix cassé de 9,99€ par mois ! Pour être exact, ce forfait mensuel - comme tous les abonnements sans engagement de l'opérateur - se renouvelle de manière automatique tous les 30 jours et non tous les mois calendaires. Vous bénéficierez également de l'illimité pour vos appels et vos SMS émis en France métropolitaine et pourrez profiter de 5Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM.

Sachez que cet abonnement s'appuie sur le réseau Orange, révélé une nouvelle fois meilleur réseau de France par l'ARCEP. Vous pourrez ainsi profiter de manière optimale des garanties proposées par votre abonnement mobile. Enfin, en ce moment, la carte SIM comme la livraison sont gratuites !

Un forfait flexible avec deux mois offerts

Chez Prixtel, son forfait neutre en CO2 et flexible bénéficie d'une offre promotionnelle exceptionnelle : les deux premiers mois d'abonnement sont offerts ! Ainsi, vous pouvez réaliser jusqu'à 25,98€ d'économies sur votre budget de téléphonie mobile tout en profitant d'une enveloppe data avantageuse. Voici comment se présente l'offre sans engagement Oxygène :

jusqu'à 40Go : 0€/mois pendant 2 mois puis 8,99€/mois

puis 8,99€/mois de 40Go à 60Go : 0€/mois pendant 2 mois puis 10,99€/mois

puis 10,99€/mois de 60Go à 80Go : 0€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

Vous êtes amené à voyager à l'étranger ? L'opérateur prévoit jusqu'à 15Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM. De plus, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble de ces destinations grâce à l'illimité.

En ce qui concerne la couverture réseau, les forfaits ajustables de Prixtel s'appuient sur le réseau SFR.

Un forfait illimité à prix mini

Cdiscount Mobile, de son côté, lance pour l'occasion du Black Friday un forfait spécial avec 20Go de data dédiés à votre connexion web en France métropolitaine pour la somme de 7,99€ par mois. En plus de ce tarif attractif, vous bénéficiez de deux remises inédites : deux mois d'abonnement offerts et la carte SIM à 1€ seulement au lieu de 10€ !

En souscrivant à ce forfait illimité et sans engagement, vous profiterez de 8Go pour rester connecté lors de vos séjours à l’étranger (UE/DOM) et de l'illimité pour communiquer à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE et les DOM.

Enfin, notez qu'avec cet abonnement mobile, vous bénéficierez du réseau Bouygues Telecom.