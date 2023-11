Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G: Cet excellent rapport qualité-prix est encore moins cher pendant le Black Friday !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G sorti en Mars 2023 est l'un des meilleurs rapport qualité-prix de l'année grâce à sa très bonne fiche technique et son prix bas. Si vous recherchez un smartphone à offrir pour votre jeune à Noël, c'est celui qu'il vaut faut ! En effet, le Redmi Note 12 Pro profite d'un grand écran AMOLED de grande qualité, de performances au rendez-vous et surtout d'un équipement photo impressionnant pour son prix. Rajoutez à cela une autonomie très convenable et la charge rapide et vous obtenez un best-seller tout simplement ! Enfin, j'ai oublié le plus important, son prix ! Actuellement, il est possible de trouver le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G pour seulement 225€ chez Amazon ! Pour la journée du Black Friday, il profite de 5% de réduction supplémentaire par rapport à son dernier prix.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Le principal point fort du Redmi Note 12 Pro est sa polyvalence. En effet, il est capable de réaliser de belles photos grâce à son capteur 108 mpx, pour regarder des vidéos ou séries, son écran AMOLED de 6,67 pouces est idéal et son autonomie en font un smartphone très complet. Autre point important, son indice de réparabilité est également très bon, il est plutôt simple de le réparer, c'est toujours bon à savoir !

Black Friday 2023 : Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est au meilleur prix chez Amazon aujourd'hui !

Aujourd'hui, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G est à prix réduit chez Amazon, profitez vite de cette promotion supplémentaire de 5% pour vous offrir (ou pour offrir) ce très bon smartphone. A 225€ aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs rapport qualité-prix du moment !