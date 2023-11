Samsung Galaxy S23 Ultra : vous pouvez l'obtenir avec un financement en 24 fois et à 900 € chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est l'un des smartphones haut de gamme les plus impressionnants du marché. Mastodonte de Samsung, il règne sans partage grâce à l'une des meilleures fiches techniques que l'on peut trouver ! Les attentes autour de celui-ci pour le Black Friday ont été récompensées grâce à des offres bluffantes. Et ce n'est pas terminé, vous pouvez encore trouver l'une des meilleures offres pour cet appareil sur Amazon à 900 € contre les 1399 € de son prix d'origine ! Et en plus avec un financement en 24 fois.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone haut de gamme qui propose un écran grand Amoled, un processeur qui siège parmi les meilleurs, un nombre de RAM absolument époustouflant et un appareil photo au sommet de ce qui se fait. Il s’agit d'une véritable machine de course !

La meilleure offre à ce jour sur le Samsung Galaxy S23 Ultra est proposée par Amazon

La version du Galaxy S23 Ultra avec 256 Go et 8 Go de RAM est à seulement 900 € sur Amazon ! Vous pouvez en plus payer le smartphone du constructeur Samsung jusqu'en 24 fois, ce qui fait moins de 40 € par mois.