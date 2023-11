Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : il est proposé avec une grosse réduction sur Rakuten

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est la version améliorée du Xiaomi Redmi Note 12 Pro, l'un des smartphones avec le plus de succès de cette année. Avec le Black Friday qui se termine, pourquoi ne pas en profiter pour prendre la version la plus puissante, puisque celle-ci vient justement de baisser de prix en étant proposé à 327 € au lieu des 499 € de son prix de référence !

Le Black Friday se termine, tout comme le Cyber Monday qui vient de le prolonger. Cependant, on peut continuer à trouver de très bons prix avec Rakuten qui nous propose un Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à 327 € au lieu de son prix constructeur qui est de 429 € ! Une super offre qui, on l'espère, va rester longtemps à ce prix.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus propose une fiche technique véritablement excellente et il semble difficile de réussir à proposer un meilleur niveau à ce prix. Proche du haut de gamme, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus brille particulièrement grâce à son écran Amoled, ses 8 Go de RAM et une puce de MediTek. Il propose également un triple capteur photo excellent, dont un objectif principal de 200 mégapixels. Certes, cela ne fait pas tout, mais c'est tout de même impressionnant !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible à moins à 349 € sur la Fnac

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est donc proposé à 327,90 € sur Rakuten, au lieu de 499,90 € de son prix constructeur, au moment où nous écrivons ces lignes,. Il s'agit d'une version importée livrée avec une garantie de 2 ans, ce qui permet de passer par un vendeur de confiance pour obtenir cet excellent smartphone qui est la version améliorée de l'un des smartphones les plus vendus du moment !