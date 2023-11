De vraies photos du Samsung Galaxy S24 Ultra confirmeraient son design

La série des smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S24 devrait être officialisée le 17 janvier prochain et plusieurs rumeurs sur certaines caractéristiques de la version Ultra ont déjà fuité. La toute dernière montre le Galaxy S24 Ultra en photo et confirmerait son design. En voici tous les détails.

Le prochain fleuron de Samsung, le Galaxy S24 Ultra, a récemment été au cœur de fuites importantes, dévoilant des rendus réalistes ainsi que plusieurs détails de sa fiche technique. Maintenant, des clichés, partagés par un utilisateur sur X (anciennement Twitter), montrent un changement majeur dans le design de l'appareil par rapport au précédent modèle, marquant le passage de la marque sud-coréenne vers un écran plat et un cadre en titane.

Si cela se confirme, ce serait une première pour Samsung depuis l'introduction du Galaxy S6 Edge. En effet, le Galaxy S24 Ultra semble abandonner complètement le caractère incurvé de son écran. Selon les images divulguées, le smartphone présente effectivement un écran plat, un cadre droit à angle droit avec des côtés légèrement incurvés, et une surface frontale également plate. Ces éléments confirment les rumeurs précédentes circulant sur le Web.

L’autre caractéristique du design du Galaxy S24 Ultra concerne le matériau utilisé pour son châssis. Il s’agirait du titane. Ce choix pour le cadre du téléphone n'est pas anodin. Il fait suite à la tendance amorcée par Apple avec la série iPhone 15 Pro, qui a également adopté ce matériau plus léger pour son châssis. Outre la réduction du poids, l'utilisation du titane offre une résistance accrue. La nouvelle itération de Samsung semble également introduire une nuance atténuée de gris argenté, en harmonie avec cette tendance. Rappelons également que l’une des finitions pour le Xiaomi 14 Pro, annoncé récemment par la marque chinoise est aussi en titane.

Bien que les images divulguées ne puissent être confirmées de manière indiscutable, l'absence d'indices évidents de manipulation et le masquage du marqueur d'appareil, habituellement utilisé par Samsung pour protéger ses prototypes, suggèrent une certaine authenticité.

Les caractéristiques attendues pour le Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est prévu pour être dévoilé le 17 janvier 2024, une sortie légèrement anticipée par rapport à la série Galaxy S23. Cette avance s'expliquerait par la volonté de la marque de présenter une performance améliorée au premier trimestre de l'année, satisfaisant ainsi les attentes de ses investisseurs.

Parmi les caractéristiques clés, le Galaxy S24 Ultra devrait être le seul modèle de la série à être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3 dans toutes les régions. De plus, un capteur de type périscope 5x améliorée remplacera la précédente configuration 10x, promettant une expérience photographique encore plus impressionnante. En outre, l’appareil pourrait embarquer une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 45 watts. Il serait totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière avec une certification IP68. D’ici à la présentation officielle, il est tout à fait possible que d’autres caractéristiques fuitent, mais en tout cas, il ne reste plus beaucoup de temps avant que la confirmation des nombreuses rumeurs à son sujet.