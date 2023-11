Xiaomi devrait officialiser la série POCO F6 (Redmi K70) très prochainement

La marque Xiaomi pourrait officialiser sa nouvelle gamme de smartphones POCO le 29 novembre prochain. Rappelons que les téléphones POCO proposent des caractéristiques techniques particulièrement alléchantes pour un très bon rapport qualité prix. Cette date pourrait donc voir les nouveaux smartphones Redmi K70e, K70, et K70 Pro. Il s’agit en fait de téléphones qui sont ensuite renommés pour les marchés internationaux. Ils correspondraient aux POCO F6 et POCO F6 Pro. Ceux-ci viendraient succéder aux POCO F5 et POCO F5 Pro, actuellement proposés en France. La firme chinoise se préparerait donc à dynamiser sa gamme Redmi, ciblant principalement le milieu de gamme et le segment Premium.

Quelles fiches techniques attendues pour les Redmi K70e, K70 et K70 Pro ?

Les Redmi K70e, K70, et K70 Pro devraient donc être officiellement annoncés par Xiaomi avec des caractéristiques qui varient considérablement d'un modèle à l'autre, promettant une diversité d'options. Le Redmi K70e serait rebaptisé POCO F6. Il embarquerait un écran OLED et serait animé par la dernière puce de MediaTek, Dimensity 8300 Ultra. Il serait doté d'un capteur photo de 64 mégapixels et d'une batterie de 5500 mAh avec supportant la charge à 90 watts.

Les Redmi K70 et K70 Pro, quant à eux, seraient dotés d’un écran OLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Ils embarqueraient des capteurs photo de 50 mégapixels. Le Redmi K70 que l’on pourrait avoir sous le nom de POCO F6 Pro serait équipé d’une batterie de 5000 mAh, tandis que le K70 Pro proposerait un peu mieux avec une capacité de 5120 mAh pour une autonomie accrue. Comme pour la précédente génération, la marque pourrait se limiter à deux mobiles de la gamme POCO F6 et celui-ci n’aurait pas d’équivalent en Europe.

Le Redmi K70 ou POCO F6 Pro opterait pour le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm alors que le Redmi K70 Pro utiliserait le Snapdragon 8 Gen 3, promettant une expérience dopée à l'intelligence artificielle. Ce dernier serait le premier téléphone de la marque à être équipé du système de refroidissement passif « Ice Cooling », assurant une dissipation thermique plus efficace.

Malheureusement, la date de sortie en Europe et les prix restent des mystères, bien que l'arrivée des Redmi K70 en France soit prévue dans la lignée des précédents modèles débarqués en début d'année 2023.