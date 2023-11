Le prochain smartphone POCO F6 aperçu dans des listes de certifications pour un futur lancement

Après avoir officiellement dévoilé les smartphones haut de gamme Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, la marque chinoise s’apprêterait à présenter d’autres séries. Il s’agirait de la série Redmi K70 qui vient succéder aux Redmi K60. Celle-ci n’a pas encore été commercialisée hors de Chine, le fabricant réservant les smartphones de ces séries Redmi K à son marché domestique. Toutefois, pour satisfaire une stratégie « d’envahissement du marché », la marque propose, hors Chine, les séries Redmi K sous un autre nom : POCO avec différentes déclinaisons. Ainsi, les Redmi K70 devraient avoir des configurations et des designs qui seront ensuite proposés sous le nom marketing POCO F6 et certainement POCO F6 Pro.

POCO F5 Pro

Les POCO F6 seraient des Xiaomi Redmi K70

Un nouveau smartphone a été récemment repéré dans les listes de certification de l’organisme BIS (Bureau of Indian Standards) chargé d’autoriser la mise sur le marché des appareils électroniques respectant les normes en vigueur, notamment et dans le cas présent, en Inde. Ce dispositif porte le numéro de modèle 2311RK481. Un peu plus tôt, le Redmi K70 avait été repéré avec le numéro 2311DRK48C. Le Redmi K70 Pro porterait le numéro 23113RKC6C, des références extrêmement proches de celle aperçue dans les listes du BIS. Cette proximité signifierait que la prochaine série de smartphones POCO F6 serait en fait la série Redmi K70 renommée.

Certaines personnes se disent que cette dernière serait officialisée courant novembre étant donné qu’elle porte la référence 2311 pouvant correspondre à l’année 2023 et au onzième mois de celle-ci. Or, d’autres envisagent plutôt un lancement en décembre, voire courant janvier 2024. Le Redmi K70 correspondrait au POCO F6 et le Redmi K70 Pro seraient le POCO F6 pour les marchés internationaux.

Quelle configuration attendue pour les Xiaomi Redmi K70 et Redmi K70 Pro ?

Selon plusieurs rumeurs provenant de personnes bien renseignées, il semblerait que le smartphone Xiaomi Redmi K70 serait équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tandis que la version Pro disposerait d’une puce Snapdragon 8 Gen 3. On pourrait compter sur la présence de capteurs de type téléobjectifs au dos des deux appareils qui pourraient être capables de gérer les photos en mode macro, mais aussi d’offrir des zooms optiques importants. Il se dit que les modèles POCO F6 auraient toutefois des capacités de batterie inférieures à celles des modèles parents vendus en Chine. Ils auraient une coque en verre ou en similicuir avec un châssis en plastique.