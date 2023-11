OnePlus 11 : la sortie du OnePlus 12 en décembre fait baisser drastiquement le prix de ce très haut de gamme

Le OnePlus 11 va bientôt laisser place à son petit frère, le OnePlus 12. Enfin, laisser place est un bien grand mot, car c'est le parfait moment pour sauter l'occasion et se saisir du OnePlus 11 dont le prix baisse immanquablement. Le OnePlus11 5G est un smartphone haut de gamme co-développé par OnePlus (1+) et la marque d'appareil photo Hasselblad. Aujourd'hui, la technologie atteint une certaine homogénéité chez les plus haut de gamme, et c'est donc dans les détails de certains composants que la course se joue réellement, et notamment la photographie. Un appareil proposé à plus de 800 €, qu'importe la marque, sera toujours (ou presque) fiable sur le plan de la puissance, et à moins de proposer une nouvelle technologie révolutionnaire, c'est véritablement dans l'optimisation de ses autres aspects que tout se joue. C'est là que OnePlus fait fort en s'alliant avec Hasselblad pour proposer l'un des meilleurs appareils photo pour un smartphone. Proposé à 849 € par OnePlus, vous pouvez vous le procurer pour 607 € sur Rakuten, soit 242 € de réduction !

Fiche technique du OnePlus 11

Écran : AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels

: AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 8Go de RAM

: 8Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100W

Comme nous le disons, sur le plan technique, le OnePlus 11 propose des composants proches des autres très haut de gamme, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra... et c'est loin d'être un défaut ! Il s'agit de l'un des appareils les plus puissants du marché. En se dotant d'un appareil photo développé avec un expert de la photographie, OnePlus arrive donc à nous proposer la touche d'originalité et ce plus qui peut faire toute la différence lorsqu 'arrive le moment de choisir un smartphone très haut de gamme, plutôt qu'un autre.

Le OnePlus 11 bénéficie de la sortie toute proche du OnePlus 12 pour baisser de prix sur Rakuten

C'est une loi immuable sur le marché du smartphone, quand un nouveau modèle sort, l'ancien baisse naturellement de prix. Et c'est une bonne chose, car le OnePlus11 est peut-être l'ancien modèle, mais dans les faits, il ne sera pas désuet avant des années ! Proposé à 849 € par OnePlus, vous pouvez vous le procurer pour 607 € sur Rakuten, soit 242 € de réduction, ce qui représente une excellente occasion pour se procurer un très haut de gamme au meilleur prix. Il s'agit d'une version neuve importée, compatible avec les opérateurs français.