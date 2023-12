Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme Redmi K70

Comme prévu, Xiaomi a officiellement dévoilé la nouvelle série de smartphones Redmi K70. Elle compte dans ses rangs trois téléphones avec le Redmi K70E, le Redmi K70 et le Redmi K70 Pro. Ils proposent un design assez similaire. La version Redmi K70E utilise une coque en plastique alors que les deux autres sont équipés d’une partie arrière en verre, plus qualitative. Les trois mobiles sont dotés d’un îlot de capteurs photo installé dans le coin supérieur à gauche se prolongeant avec quelques mentions des caractéristiques des objectifs.

En termes d'affichage, les Redmi K70 et K70 Pro sont équipés d'un écran OLED TCL C8 d’une diagonale de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. La définition est de 1440x3200 pixels. Xiaomi annonce une luminosité maximale impressionnante de 4 000 cd/m² (dans certaines conditions) et une gradation haute fréquence PWM de 3 840 Hz. Ces écrans prennent en charge les formats HDR10+ et Dolby Vision, offrant ainsi une expérience visuelle parfaitement adaptée aux contenus diffusés sur certaines plateformes de streaming. On peut également compter sur la présence d’un lecteur d’empreintes digitales installé sous l’écran.



Xiaomi Redmi K70

De très hautes performances pour les Redmi K70 et K70 Pro

Pour des performances optimales, le Redmi K70 Pro embarque le dernier processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le K70 est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Les deux modèles peuvent contenir jusqu'à 24 Go de mémoire vive au format LPDDR5 et 1 To de stockage répondant à la norme UFS 4.0. Ils intègrent également un système de dissipation thermique de 5000 mm². La batterie a une capacité de 5 000 mAh et peut supporter la charge à 120 watts. Pour la partie photo, les Redmi K70 disposent de trois capteurs à l’arrière, avec des spécifications distinctes entre les déclinaisons standard et Pro. Cette dernière est équipée d'un capteur principal de 50 mégapixels avec un téléobjectif de 50 mégapixels proposant un zoom 2x et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, tandis que le K70 standard est du même capteur principal, d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un module à macro de 2 mégapixels. Les deux modèles profitent d’un capteur à selfie frontal de 16 mégapixels.

Les deux appareils sont compatibles 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3 et disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran avec un émetteur infrarouge installé sur le profil supérieur pour les transformer en télécommande universelle.

Les Redmi K70 et K70 Pro sont déjà disponibles en Chine. Ils sont déclinés en Noir, Glacier Silver, Bamboo Moon Blue, et Light Purple (uniquement pour la version standard). Les prix varient en fonction des configurations, allant de 2 499 CNY (soit l’équivalent de 352 dollars) pour la version de base à 4 399 CNY (soit l’équivalent de 621 dollars) pour la configuration la plus haut de gamme.

Le petit frère : Redmi K70E

Toujours lors de cet événement, Xiaomi a également dévoilé le Redmi K70E, partageant de nombreuses caractéristiques avec ses homologues haut de gamme tout en proposant un design distinct. Fabriqué en plastique, le K70E offre une alternative plus abordable.

Le Xiaomi Redmi K70E est animé par le chipset Dimensity 8300-Ultra. Il propose jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage à la norme UFS 4.0. La batterie de 5 500 mAh supporte une charge rapide de 90 watts, et mesure seulement 8,05 mm d'épaisseur pour un poids de 198 grammes. Pour l’affichage, il s’appuie sur un écran OLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Notez la présence d’un lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran.

La configuration de caméras à l'arrière comprend un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique de l'image. Les autres capteurs sont les mêmes que le Redmi K70, soit un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et une unité macro de 2 mégapixels. À l'avant, un module de 16 mégapixels permet de faire des selfies et des appels vidéo. Le mobile est compatible 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth. Il propose, comme tous les mobiles de la marque, un émetteur infrarouge.

Le Redmi K70E est disponible en trois options de couleurs : Ink Feather (noir), Clear Snow (blanc) et Shadow Green (vert menthe), avec des prix débutant à 1999 yuans (soit l’équivalent de 282 dollars) pour la variante de base et allant jusqu'à 2599 yuans (366 dollars environ) pour la version la plus haut de gamme.