Google Pixel 7 : 171 € de réduction ! Ce haut de gamme du géant américain est à prix cadeau pour Noël

Le temps des cadeaux arrive. Noël se profile à l'horizon et les achats pour les fêtes ont déjà commencé. Tandis que certains commenceront les festivités dès la Saint-Nicolas ce mercredi, d'autres se réservent pour le soir du 24 décembre en préparant le sapin et les chaussettes à cadeaux. Une occasion idéale, par ailleurs, pour lier l'utile à l'agréable en faisant même plaisir avec pourquoi pas un nouveau smartphone sous le joug d'une belle promo de Noël ! Cela tombe bien, car Rakuten nous propose un Google Pixel 7 à 478 € au lieu des 649 € que nous propose Google, mais en plus avec un bon de réduction

En cette occasion de fête, nous sommes tous à l'affût de la bonne promotion qui nous permettra de trouver le meilleur cadeau possible, sans pour autant payer à prix exorbitant ce que l'on pourrait trouver moins cher ailleurs. Rakuten nous propose un smartphone idéal pour Noël, le Google Pixel 7. Avec un prix affiché à 478 €, soit avec 171 € de moins que sur son prix constructeur, mais en plus accessible avec le code de réduction RIO5150 pour le faire baisser de 5 € supplémentaires, on peut dire qu'il s'agit de l'un de ses prix les plus bas actuellement. Et petit détail, mais qui a de quoi faire sourire, l’appareil est proposé en couleur Blanc Neige... Eh oui, idéal pour Noël !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

Processeur : Google Tensor 2

RAM : 8 Go

Stockage : Options de stockage de 128 Go

Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est l'ancien fer de lance du constructeur américain Google. Depuis quelques années, le géant d'Internet et des technologies gravit rapidement le marché du smartphone et nous l’accueillons maintenant avec sa position solide aux côtés de Samsung et Apple, siégeant fièrement, et non sans raison, parmi les créateurs de téléphones portables les plus prisés et importants de la scène. Le Google Pixel 7 a de quoi impressionner, car il nous propose une puce made in Google, la Tensor 2, qui est liée à une mémoire vive de 8 Go, le rendant fluide, rapide, en d'autres termes : puissant ! Doué d'un excellent appareil photo et d'un écran OLED aux dimensions quasiment idéal, ni trop grand, ni trop petit, le rendant pratique et agréable, on peut affirmer sans broncher que le Pixel 7 trône parmi la crème de la crème.

Le Google Pixel 7 à prix cadeau sur Rakuten avec 171 € de réduction

Nous pouvons trouver sur Rakuten le Google Pixel 7 à un prix cadeau, et c'est peut-être bien là l'occasion rêvée pour faire plaisir à ses proches, ou soit même en accédant à ce smartphone haut de gamme pour 478 €, moins 5 € grâce au code RIO5150. Il s'agit d'une version internationale compatible avec les opérateurs français.