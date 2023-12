Les images officielles du Samsung Galaxy S24 fuitent avec les spécifications complètes

Décidément, Samsung a bien du mal à garder secrètes les caractéristiques techniques, mais également les formes de ces futurs smartphones. En effet, depuis plusieurs mois déjà, les informations assez sérieusement documentées n’ont eu de cesse que de fleurir sur la toile dévoilant ainsi le design, mais aussi les fiches techniques notamment de prochains Galaxy S24. Ce n’est plus un secret pour personne, cette série sera composée de trois modèles, comme la précédente avec le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra.

Ainsi, les nouvelles fuites proviennent du site Windows Report. Selon le média, les Galaxy S24 et S24+ arborent des bords extrêmement fins et symétriques, tandis que le Galaxy S24 Ultra présente un cadre carré aux côtés presque plats, mettant en avant un écran plat et l'inclusion d'un stylet S Pen assorti. Ce dernier devrait toujours pouvoir se ranger à l’intérieur du téléphone et sortir uniquement en cas de besoin, par simple pression. Les options de couleurs ajoutent une touche de personnalité avec des choix tels que jaune ambre, violet cobalt, gris marbre, et noir onyx pour le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, tandis que le Galaxy S24 Ultra propose les mêmes options de couleur, mais avec un châssis en titane contre de l’aluminium pour les deux autres modèles.

Une puissance configuration pour réaliser des photos et tourner des vidéos et l’IA embarquée

Le Galaxy S24 Ultra se distingue avec un système de caméra arrière impressionnant comprenant un capteur principal de 200 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, et un quatrième module de 50 mégapixels avec zoom optique 5x. Les autres modèles, le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, partageraient une configuration de caméra tout aussi impressionnante, promettant des performances photographiques de pointe. Ils utiliseraient tous les deux, un capteur principal de 50 mégapixels avec le même capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et le téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Les trois appareils embarqueraient un capteur à selfie de 12 mégapixels en position frontale servant aussi pour les appels vidéo.

L'un des points forts de la stratégie de vente de Samsung pour l'année 2024 sera l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) au sein de la gamme de smartphones S24. Rappelons que la marque a récemment déposé les noms AI Phone et AI Smartphone.

L'IA de Samsung alimenterait diverses applications et fonctionnalités au sein de la nouvelle série S24, offrant des caractéristiques intéressantes. En premier lieu, les téléphones Samsung Galaxy S24 devraient être capables de traduire en temps réel les applications de messagerie, facilitant ainsi les échanges avec des amis du monde entier et améliorant les flux de travail. Cette fonctionnalité est prévue pour prendre en charge un large éventail de langues, dépassant la douzaine. Ensuite, Samsung prévoirait d'intégrer une IA générative permettant d'apporter des modifications et des améliorations aux photos capturées.

Enfin, la nouvelle série S24 offrirait des capacités de recherche améliorées. Grâce à l'IA de Samsung, il sera possible de mettre en évidence n'importe quel élément sur une image afin d'obtenir des informations supplémentaires.

Des chipsets différents selon les modèles et les pays

Sous le capot, le Galaxy S24 Ultra sera équipé du processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3 à l'échelle mondiale, tandis que certaines variantes du Galaxy S24 et du Galaxy S24+ utiliseront le chipset Exynos 2400, à l'exception de l'Amérique du Nord. Bien que le chipset de Qualcomm soit plus efficient en termes de dégagement de chaleur que son prédécesseur, ce qui n’est peut-être pas le cas pour le chipset Exynos demandant un système de refroidissement à la hauteur, il semblerait que Samsung ait mis l'accent sur la capacité de réduction de la chaleur, avec des systèmes de chambre à vapeur agrandis pour les trois modèles. Le Galaxy S24 proposerait un système 1,5 fois plus grand que son prédécesseur, le Galaxy S23, tandis que le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra offriraient des améliorations encore plus significatives avec des systèmes de chambre à vapeur 1,6 et 1,9 fois plus grands, respectivement.

Les configurations concernant les capacités de mémoire vive varieront entre les modèles. Le Galaxy S24 offrirait 8 Go, le Galaxy S24+ serait disponible avec 8 Go ou 12 Go alors que et le Galaxy S24 Ultra serait livré avec 12 Go de mémoire vive, indépendamment de l'espace de stockage. Nous ne savons pas encore si Samsung prévoit de proposer une option pour augmenter, virtuellement ces capacités, comme c’est le cas sur les modèles plus abordables de la marque qui sont sortis un peu plus tard, cette année à l’image des Galaxy A34 5G ou Galaxy A54 5G, par exemple.

Une large connectivité et une belle autonomie, mais pas de révolution sur la rapidité de charge

En matière de connectivité, ils proposeraient tous une compatibilité 5G, ainsi que la technologie NFC pour les paiements sans contact ou l’appairage avec d’autres dispositifs supportant ce protocole. Il y aurait du Wi-Fi 6E sur le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, tandis que le Galaxy S24 Ultra introduirait le Wi-Fi 7. Les trois modèles sont équipés du Bluetooth 5.3 et auraient un connecteur USB Type-C. Les capacités de la batterie varieraient également entre les modèles, comme sur la précédente génération, mais avec une augmentation du moins pour les Galaxy S24 et Galaxy S24+. En effet, la version classique proposerait une capacité de 4000 mAh contre 3900 mAh supportant la charge à 45 watts, comme 25 watts précédemment. Le Galaxy S24+ embarquerait une batterie avec une capacité de 4 900 mAh contre 4700 mAh sur le Galaxy 23+, toujours rechargeable à 45 watts tandis que le Galaxy S24 Ultra conserverait la capacité de 5 000 mAh.

Bien que ces nouvelles données semblent confirmer les précédentes, il faut les prendre avec les précautions d’usage en attendant la configuration de l’ensemble des caractéristiques par la société elle-même. Rappelons que la présentation officielle des trois modèles est attendue pour le 17 janvier 2024. Il sera alors temps de connaitre les prix conseillés ainsi que les dates de disponibilité des différentes versions du Galax S24.