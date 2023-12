Craquez pour votre forfait mobile 20Go à seulement 5,99€ chez ces deux opérateurs low cost !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, on vous présente dans cet article une sélection de deux offres à prix mini avec 20Go de data en France métropolitaine. Découvrez-les sans plus attendre et laissez-vous tenter par l'une d'entre elles !

Un forfait à prix mini sur le réseau Orange

Chez Lebara, vous pouvez profiter d'un forfait à prix mini et sans engagement avec l'offre Mensuel 20Go à seulement 5,99€ tous les 30 jours ! Ce forfait est réservé aux nouvelles souscriptions et vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 20Go en France métropolitaine. Vous pourrez également apprécier l'illimité pour appeler et envoyer vos messages depuis celle-ci. L'opérateur assure par ailleurs votre itinérance lorsque vous vous déplacez à l'étranger puisqu'il vous fournit jusqu'à 5Go utilisables depuis l'Union Européenne et les départements d'outre-mer.

En optant pour ce forfait, vous bénéficiez en plus de deux avantages financiers. Tout d'abord, la carte SIM et la livraison sont gratuites, ensuite 1Go supplémentaire est offert le premier mois d'abonnement !

Enfin, notez que cet abonnement mobile s'appuie sur le réseau Orange, révélé cette année encore comme étant le meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP* publiée en octobre dernier.

Un forfait 20Go avec la 5G incluse

La seconde offre de notre sélection est le forfait 20Go de Lyca Mobile. Ce forfait est intéressant si vous souhaitez profiter de la 5G gratuitement puisque celle-ci est incluse dans votre offre mobile ! Vous pouvez ainsi surfer sur le net à hauteur de 20Go de 5G en France métropolitaine en toute sérénité pour la somme de 5,99€ tous les 30 jours.

Avec ce forfait sans engagement, vous bénéficierez des appels et des SMS illimités depuis cette zone, mais aussi de 5,55Go dédiés à votre connexion web lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer.

Enfin, sachez que l'offre mobile 20Go utilise le réseau Bouygues Telecom et est accessible uniquement aux nouveaux abonnés.

*ARCEP : agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse