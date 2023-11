Quel est le meilleur opérateur de réseau mobile ? Découvrez les résultats de l'ARCEP !

Choisir son réseau mobile

Face à toutes les offres mobiles disponibles sur le marché de la téléphonie mobile, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver et les réseaux utilisés par les opérateurs virtuels fluctuent selon les abonnements. Pour assurer une utilisation optimale de votre forfait mobile, il peut être intéressant d'en choisir un qui s'appuie sur le réseau qui vous permettra d'optimiser au maximum l'utilisation des garanties fournies par ce dernier. Cela peut concerner la qualité vocale, la vitesse de chargement pour le streaming, les performances en termes d'itinérance ou encore la rapidité d'envoi des messages.

Pour vous guider dans cette quête du réseau idéal associé à votre forfait mobile, l'agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (que l'on retrouve sous le sigle de l'ARCEP) vous aide grâce à son enquête annuelle relative à l’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. Publiée le 26 octobre dernier, nous avons sectionné les éléments les plus importants à prendre en compte pour faire votre choix.

Orange, premier réseau de France

En France métropolitaine, quatre opérateurs fournissent du réseau mobile. Il s'agit de Bouygues Telecom, SFR, Orange et Free Mobile. D'une manière générale, les quatre opérateurs fournissent une qualité d'expérience tout à fait satisfaisante. Néanmoins, cette année encore, le réseau mobile Orange reste en tête au regard des différents critères et indicateurs pris en compte dans l'enquête de l'ARCEP.

Concernant l'internet mobile, tout confondu (navigation web, visionnage vidéo et utilisation d'outils collaboratifs type usage professionnel), l'opérateur Orange offre en effet le meilleur service, bien que dans les zones denses, il côtoie Bouygues Telecom en termes de performances.

À propos des mesures "Voix et SMS", la tendance de la qualité de service s'améliore pour l'année 2023 comparé à l'année dernière chez l'ensemble des opérateurs. Orange et SFR sont devant les opérateurs Free Mobile et Bouygues Telecom pour les communications réussies ainsi que pour les appels en qualité parfaite, même si là encore, Orange est meilleur dans ce dernier cas (92% contre 86%).

Enfin, pour les mesures "axes de transport", il semble plus judicieux d'opter pour le réseau Orange qui est davantage performant ; cela autant pour la qualité de service internet (notamment sur les axes ferrés de longue distance) que pour la qualité des appels. Le réseau SFR arrive en deuxième position pour les appels sur les routes. Bouygues Telecom, quant à lui, seconde Orange pour la qualité des appels sur le réseau RER et Transiliens (respectivement 84% et 86%).