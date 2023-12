iPhone 15, la mise à jour iOS 17.2 améliorerait la qualité des photos du téléobjectif et apporterait la charge sans fil Qi2 aux iPhone 13 et iPhone 14

La dernière mise à jour d'iOS, la version 17.2, est sur le point de débarquer, et elle apporte avec elle une série de fonctionnalités innovantes qui permettrait d’améliorer sensiblement l'expérience photo sur l’iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi que la possibilité d’une charge sans fil plus efficace sur les iPhone 13 et 14. En voici tous les détails.

Actuellement, les iPhone fonctionnent avec la version iOS 17. Or, Apple va prochainement déployer une nouvelle mise à jour pour ses téléphones. Il s’agit de la mise à jour iOS 17.2. Elle corrige plusieurs bugs et proposera de nouvelles fonctionnalités. Mais, l'un des principaux points forts de celle-ci est l'amélioration significative du téléobjectif sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. En effet, selon le site 9to5Mac, la nouvelle version promettrait d’obtenir une « vitesse de mise au point améliorée du téléobjectif lors de la capture de petits objets éloignés », ce qui serait confirmé par les notes de version publiées par Apple. Ainsi, cette mise à jour devrait permettre aux utilisateurs de mieux se concentrer sur des sujets distants, offrant ainsi des performances photographiques potentiellement encore plus avancées qu’elles ne le sont déjà.

Chargement sans Fil Qi2 élargi aux iPhone 13 et iPhone 14

Une autre avancée majeure introduite par iOS 17.2 est l'extension de la technologie de chargement sans fil Qi2 aux modèles iPhone 13 et iPhone 14. Cette technologie, qui a fait ses débuts avec l'iPhone 15, marque la prochaine génération de la norme de chargement sans fil Qi. Avec une charge magnétique de 15 W, Qi2 garantit une meilleure efficacité lors du chargement, donc plus rapide, à priori, puisque l’énergie n’est plus perdue grâce à un alignement optimal.

Outre ces améliorations matérielles, la mise à jour iOS 17.2 introduit également de nouvelles fonctionnalités logicielles. Une application « Journal » a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de noter autant d’éléments qu’ils le souhaitent pour y revenir plus tard. En outre, on attend également des fonctionnalités telles que de nouveaux filtres, des notifications programmées ainsi qu’une optimisation de la synchronisation iCloud, par exemple.

De plus, la mise à jour offrira une option de traduction pour le bouton Action sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, élargissant ainsi les capacités linguistiques de ces modèles qui sont, rappelons-le les deux seuls à disposer d’un tel bouton puisque les versions iPhone 15 et iPhone 15 Plus en sont dépourvus. Les applications Messages et Météo bénéficient également de nouvelles fonctionnalités, offrant une expérience utilisateur plus riche et intuitive.

Le déploiement de la mise à jour Apple iOS 17.2 est prévu pour la semaine prochaine.