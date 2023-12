Découvrez le forfait mobile 40 Go Source, une offre pas chère et sans mauvaise surprise qui fonctionne sur l’excellent réseau Bouygues Telecom !

Vous recherchez un forfait mobile fiable, responsable, pas cher et sans engagement pour vous-même, votre ado ou un proche ? Vous avez besoin d’une belle enveloppe data et des appels/SMS/MMS illimités, mais voulez absolument éviter les risques de hors-forfait ? Dans ce cas, découvrez le forfait mobile Source 40 Go pour 10€/mois s ’appuyant sur l’excellent réseau Bouygues Telecom ! Ce forfait bloqué empêche les dépassements et vous reviendra toujours à seulement 10 € par mois. Bref, un tas d’avantages… et surtout aucune mauvaise surprise !

Besoin d’un forfait mobile fiable et prévisible ? Laissez-vous séduire par le forfait mobile bloqué 40 Go Source à seulement 10 € par mois sans engagement !

Proposé à seulement 10 € par mois sans engagement, le forfait mobile 40 Go Source est tout d’abord un forfait mobile responsable et solidaire. Pour éviter le gaspillage de data, les gigas non consommés sont effectivement transformés en dons pour soutenir les associations choisies par l’utilisateur parmi plus de 1 000 possibilités.

L’offre est également intéressante à bien d’autres égards. Par exemple, comme il s’agit d’un forfait bloqué empêchant de dépasser le volume internet accordé et d’appeler les numéros surtaxés, vous ne risquerez aucune mauvaise surprise en matière de facturation. Ce sera toujours 10 €/mois et pas plus !

En clair, cette formule 40 Go Source Mobile est le must pour rester serein et éviter le hors-forfait ! Elle se montrera d’ailleurs particulièrement efficace si vous prenez le forfait pour votre ado ou une personne âgée et ne voulez pas avoir à contrôler sans cesse sa consommation mobile.

À noter : si vous souhaitez obtenir plus de 40 Go de data avec votre forfait Source Mobile, vous pouvez acheter des recharges de 2 € par tranche de 5 Go.

Avec le forfait mobile Source 40 Go, profitez d’Internet en 4G/4G+ et des communications illimitées sur l’excellent réseau de Bouygues Telecom !

Si vous vous abonnez au forfait responsable et solidaire Source Mobile, vous profiterez des appels, des SMS et des MMS illimités, ainsi que de 40 Go d’Internet 4G/4G+ en France métropolitaine sur l’excellent réseau Bouygues Telecom. En matière de services, la qualité sera donc au rendez-vous !

D’autre part, notez qu’en souscrivant cette offre sans engagement, vous pourrez également utiliser 10 Go de data + les appels, les SMS et les MMS à volonté lors de vos déplacements dans les zones Europe et DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer).

Envie de suspendre temporairement votre forfait ? C’est possible avec Source Mobile !

Dernier avantage (et non des moindres) du forfait 40 Go Source Mobile : la possibilité de mettre le forfait sur pause ! En effet, si vous souscrivez cette offre responsable et solidaire, vous pourrez suspendre votre forfait pour une durée de 1 à 4 mois. Une fois que vous aurez arrêté temporairement votre ligne, les services liés à celle-ci seront immédiatement coupés et vous ne paierez plus votre forfait.

Si vous souhaitez réactiver votre forfait, vous pourrez le faire à tout moment dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, votre ligne sera définitivement supprimée. En cas de réactivation de votre abonnement avant le jour du renouvellement, vous profiterez de la fin de votre forfait. Au-delà de cette date, vous devrez procéder à une nouvelle souscription pour pouvoir de nouveau utiliser les services.

