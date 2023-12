Fuite des visuels potentiels pour les futurs smartphones Motorola Moto G24 Power et Moto G34

Motorola dévoilerait certainement dans les prochains mois de deux nouveaux smartphones appartenant à la catégorie des mobiles d’entrée de gamme. Ceux-ci veulent offrir une expérience des plus intéressantes malgré un prix bas. Il s’agit particulièrement des modèles Moto G24 Power et Moto G34. Une fois de plus, c’est le site mysmartprice.com qui publie des rendus visuels particulièrement réalistes de ces deux téléphones dévoilant ainsi les contours des deux appareils. On peut notamment y voir les déclinaisons de couleurs des deux smartphones avec un modèle qui serait gris et un autre bleu. Plus particulièrement, le smartphone Moto G24 Power aurait une coque arrière en plastique tandis que le Moto G34 profiterait d’un revêtement en similicuir. Il viendrait reamplacer l'actuel Moto G23.

Le futur smartphone Motorola Moto G24 Power aurait des bords incurvés avec un logo Motorola au centre du dos ainsi qu’une légère bosse pour intégrer les capteurs photo dans le coin supérieur gauche. La mention 50MP trahit la présence d'un capteur photo principal de 50 mégapixels, au dos. Sinon, on pourrait avoir droit, à comme à peu près tous les smartphones, à des boutons de mise en veille et de gestion de volume sur le profil droit de l’appareil lorsqu’on le regarde de face. À l’opposé, il y aurait le tiroir à cartes SIM sur l’autre profil.

À l’avant, le téléphone disposerait d’un écran relativement large dont on ne connaît pas exactement la diagonale, mais qui aurait un poinçon pour intégrer le capteur photo à selfie. Le smartphone Motorola Moto G24 Power disposerait d’un connecteur USB-C et d’un haut-parleur sur le profil inférieur. Il semblerait qu’il soit également équipé d’une prise casque au niveau de son profil supérieur.

Quel design pour le smartphone Motorola Moto G34 ?

De son côté, le Moto G34 proposerait une finition légèrement plus haut de gamme, notamment comme expliqué un petit peu plus haut, avec un revêtement en similicuir. Dans ce cas, il serait proposé avec une teinte bleu foncé alors que l’autre finition, plus brillante, serait dans un coloris bleu clair.

On peut notamment voir sur les rendus publiés la présence d’une prise casque ainsi que d’un connecteur USB-C et d’un haut-parleur, tous les trois installés sur le profil inférieur.

Lui aussi aurait un poinçon en façade pour intégrer le capteur à selfie et pouvoir passer des appels vidéo.

On peut également constater, sur les rendus publiés, l’épaisseur assez importante des bords de l’écran, surtout au niveau du menton. Les rendus révèlent la présence d’un capteur photo de 50 mégapixels à l’arrière. Mis à part ce détail, nous ne connaissons pas encore les caractéristiques techniques du futur smartphone de Motorola. Il est toutefois possible que les prochaines semaines révèlent les détails de sa configuration.