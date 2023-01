Motorola lance officiellement trois nouveaux smartphones d’entrée de gamme, les Moto e13, Moto g13 et Moto g23

La marque Motorola vient d’annoncer l’arrivée sur le marché de trois nouveaux smartphones. Ils appartiennent au segment de l’entrée de gamme et proposés à partir de 110 € seulement. Il s’agit des modèles Moto e13, g13 et g23 dont voici tous les détails.

Pour toucher un public aussi large que possible, la marque Motorola propose une large gamme de smartphones. Ainsi, elle présente officiellement les nouveaux Moto e13, Moto g13 et Moto g23.

Le smartphone Moto e13 fait 179 grammes pour 8,5 mm de profil. Il embarque une puce UniSoc T606 associée à 2 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne. Il utilise un écran LCD IPS de 6,5 pouces, comme les deux autres avec une définition de 720x1600 pixels et une fréquence de 60 Hz contre 90 Hz pour les Moto g13 et Moto g23. Il est équipé d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh ce qui est aussi le cas des deux autres. Par contre, il se recharge un peu plus lentement supportant la charge à 10 watts contre 30 watts le Moto g13 et le Moto g23.



Motorola Moto e13

Pour les photos, le Moto e13 est équipé d’un capteur photo principal de 13 mégapixels à l’arrière et pour se prendre en selfie, il faut compter sur le capteur de 5 mégapixels installé à l’avant. Le smartphone ne supporte pas la technologie sans contact NFC et n’a pas de lecteur d’empreinte digitale. Il est décliné en bleu ou en gris pour un prix de 109 € et une disponibilité courant mars.

Les fiches techniques des Moto g13 et Moto g23

Les Moto g13 et g23 partagent de nombreux composants. Ils ont aussi la même taille et quasiment le même poids pour une épaisseur de 8,2 mm. Ils embarquent une puce MediaTek Helio G85 pour fonctionner avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Ils utilisent le même écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une fréquence de 90 Hz. Ils sont dotés d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.



Motorola g13

Le Moto g23 propose un son stéréo alors qu’il est mono, depuis un seul haut-parleur pour le Moto g13. Tous les deux sont équipés d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur à ultra grand-angle de 5 mégapixels et un autre objectif de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. Ils sont compatibles NFC et sont protégés contre les éclaboussures, ce qui est aussi le cas du Moto e13.



Motorola g23

Les nouveaux smartphones Motorola Moto g13 et g23 seront disponibles courant mars 2023 pour des prix respectifs de 179 € et 219 €.