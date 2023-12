Le lancement des Xiaomi Redmi Note 13 4G et Redmi Note 13 Pro+ 5G à l’échelle internationale approche

Le lancement de la série Redmi Note 13 dans les autres pays que la Chine est attendu après leurs présentations officielles qui se sont déroulées fin septembre. Plusieurs sources évoquent les premières semaines du mois de janvier et plus particulièrement, peut-être pendant le salon du CES de Las Vegas qui commencera le 8 janvier 2024. La série présentée annonçait des modèles 5G, mais des rumeurs persistantes suggèrent l'éventuelle introduction d'une version 4G du Redmi Note, spéculations renforcées par l'apparition récente du téléphone sur la liste de certification NBTC de Thaïlande.

La certification révèle des détails clés tels que le numéro de modèle du Redmi Note 13 4G (23129RAA4G) et celui du Note 13 Pro+ (23090RA98G), où le « G » symbolise la version globale du produit. Ces informations confirment officiellement les noms marketing des téléphones.

Aussi une version 4G du Redmi Note 13 hors de Chine ?

Cette annonce fait suite à la détection des versions Redmi Note 13 4G et Redmi Note 13 5G dans la même liste de certification, démontrant la diversité et l'ampleur de la gamme proposée. Le Redmi Note 13 4G, ayant également été certifié par la FCC, est prévu avec un chipset Snapdragon 685, disponible en configurations de 8 ou 12 Go de mémoire vive et de 256 ou 512 Go d’espace de stockage. Cela diffère de la version 5G qui utilise un processeur Dimensity 6080. En outre, les spécifications suggèrent l’intégration d’un écran de type AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz alors que des rumeurs indiquent la présence un appareil photo principal de 108 mégapixels. Ces dernières caractéristiques sont identiques à la version 5G déjà annoncée en Chine.

Quelles caractéristiques techniques pour le Redmi Note 13 Pro+ ?

Le Redmi Note 13 Pro+, de son côté, promet un écran AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec une protection Corning Gorilla Glass Victus contre les rayures et les chocs.

Fonctionnant sous MIUI 14 basé sur Android 13, il intègre une batterie de 5000 mAh avec une recharge de 120 watts. Il est animé par le SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Avec jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, ainsi qu'un capteur photo principal de 200 mégapixels, une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels, ce Redmi Note 13 Pro+ se positionne comme l’un des futurs leaders dans son segment.

Si les spéculations sont exactes, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant d’avoir tous les détails sur les modèles réellement disponibles en France et leurs prix respectifs.