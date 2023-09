Xiaomi Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro Plus à l’assaut du milieu de gamme

La marque Xiaomi a présenté officiellement les nouveaux smartphones Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro Plus pour le segment du milieu de gamme. Ils proposent des configurations solides ainsi qu’une certification d’étanchéité à des prix abordables. Pour le moment uniquement disponibles en Chine, nous attendons les modalités de la commercialisation en France et notamment leur date de disponibilité.

Xiaomi a donc officiellement présenté trois nouveaux smartphones en Chine qui suscitent déjà beaucoup d'attentes sur le marché européen : le Redmi Note 13, le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13 Pro Plus. La marque avait déjà suscité l'enthousiasme des fans en dévoilant quelques visuels alléchants. Maintenant qu'ils ont été dûment présentés, examinons en détail ces trois smartphones qui devraient faire leur entrée en France début 2024.

Tout d'abord, il convient de noter que le Redmi Note 13 et le Redmi Note 13 Pro s'inscrivent parfaitement dans la lignée de leurs prédécesseurs, en présentant les caractéristiques familières de cette gamme populaire. Cependant, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus offre des fonctionnalités plus remarquables.

Ecran 120 Hz, batterie 5000 mAh et un chipset Dimensity 6080 pour le Redmi Note 13

Le Xiaomi Redmi Note 13 est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1080x2400 pixels. La fréquence de rafraîchissement de l'écran peut atteindre 120 Hz au maximum. Le téléphone est alimenté par une puce MediaTek Dimensity 6080. Elle est associée à 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Il est équipé d'une batterie conséquente de 5 000 mAh supportant la charge rapide de 33 W. Un peu plus compact et plus léger que son prédécesseur, le Redmi Note 12, le Redmi Note 13 mesure 161,11 x 74,95 x 7,6 mm et pèse 173,5 grammes.

En ce qui concerne la photographie, les deux caméras arrière sont nettement différentes, avec un capteur principal de 108 mégapixels et un autre capteur macro de 2 mégapixels. Les selfies sont gérés par un capteur frontal de 16 mégapixels. Il est à noter que l'appareil offre la compatibilité 5G.

En Chine, le Xiaomi Redmi Note 13 est proposé en trois couleurs : blanc, bleu et noir. En ce qui concerne les prix, ils commencent à 1 099 yuans pour la configuration 6 + 128 Go et atteignent 1 599 yuans pour la variante 12 + 256 Go, soit environ 140 et 205 € HT.

Batterie 5100 mAh et le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 pour le Redmi Note 13 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro partage plusieurs caractéristiques avec son frère, le Redmi Note 13, mais présente également quelques différences notables. Il est légèrement plus lourd, pesant 187 grammes, avec des dimensions de 161,15x74,24x7,98 mm. L'appareil conserve un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la résolution est plus élevée, atteignant 2712 x 1220 pixels, et il est protégé par du Gorilla Glass Victus, plus résistant que le Glass 5 du Redmi Note 13. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 1800 cd/m². Il est compatible avec le format vidéo Dolby Vision.

Sous le capot, il est équipé de la puce Snapdragon 7s Gen 2, plus puissante. La configuration de l'appareil photo évolue également, avec trois caméras arrière : un capteur principal de 200 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La capacité de la batterie a légèrement augmenté pour atteindre 5 100 mAh et qui peut supporter de la charge à 67 watts.

Quatre options de couleur sont disponibles : blanc, bleu, argent et noir. Le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposé à 1 399 yuans, soit environ 180 € HT. La version la plus haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 1 999 yuans, soit un peu plus de 255 € HT.

La version ultime, certifiée totalement étanche

Passons au Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Ce modèle présente des changements significatifs de design avec des bords incurvés à l'avant et à l'arrière. Une nouveauté importante est que ce smartphone est certifié IP68, garantissant une résistance à l'immersion dans l'eau douce à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes. Le Redmi Note 13 Pro Plus emprunte ainsi certaines caractéristiques que l'on trouve généralement sur des modèles haut de gamme.

L'appareil conserve le même écran avec l’ajout d’une compatibilité HDR10+ et la même configuration de l'appareil photo que le Redmi Note 13 Pro, mais il passe à une puce MediaTek Dimensity 7200-Ultra et offre un stockage en UFS 3.1 avec 256 ou 512 Go théoriquement disponibles. La capacité de la batterie du Redmi Note 13 Pro Plus diminue légèrement à 5 000 mAh. En revanche, il offre une charge rapide impressionnante de 120 W via le port USB-C.

En ce qui concerne les options de couleur, la version grise dispose d'une finition en simili cuir « vegan ». Des modèles plus classiques en blanc et noir sont également disponibles. Les prix commencent à 1 899 yuans pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et atteignent 2 199 yuans pour celle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, soit un peu plus de 240 et 280 € HT.