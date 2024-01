Google Pixel 8 : pourquoi préférer le nouveau haut de gamme Google à la version Pro du Pixel 7 ?

Il est possible de trouver actuellement le Google Pixel 8 à un prix de 609 €, ce qui correspond également au prix auquel nous pouvons également obtenir un Google Pixel 7 Pro en ce moment. Mais alors, lequel vaut le coup ? La version la plus évoluée de la gamme 7 ou la version haut de gamme non boostée du Pixel 8 ? Nous vous disons tout.

Le Google Pixel 8 est sorti il y a peu de temps et comme à chaque sortie, on peut se demander si ce nouvel appareil dépasse vraiment la génération précédente. S'il est sûr que le Google Pixel 8 dépasse le Pixel 7 en termes de performances, quand est-il du Google Pixel 7 Pro, la version la plus puissante de ce modèle ? La question peut se poser légitimement puisqu'en ce moment, nous pouvons trouver les deux appareils au même prix : le Google Pixel 8 est sur Rakuten à 609 € au lieu de 799 € chez son constructeur, tandis que le Google Pixel 7 Pro est disponible également à ce prix sur Rakuten.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

: Google Tensor G3 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Fiche technique du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED de 6,7 pouces, 120hz

OLED de 6,7 pouces, 120hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique;

avec stabilisation optique; Un ultra grand-angle de 12 mégapixels ouvrant à 125,8° avec autofocus ;

avec autofocus ; Un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x5 et stabilisation optique.

et stabilisation optique. Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 8 offre plusieurs améliorations par rapport au Google Pixel 7 Pro. Il présente une durée de vie de batterie 13% plus longue, une luminosité maximale 33% supérieure, une version Bluetooth plus récente (v5.3), et des performances globales accrues avec un résultat 19% supérieur d'après le benchmark AnTuTu (953K contre 799K). De plus, il est compatible avec les derniers réseaux sans fil Wi-Fi 7, dispose d'un processeur avec un nombre de cœurs supérieur, et offre une prise en main améliorée avec un corps plus étroit et un poids réduit de 25 grammes ! Cependant, le Google Pixel 7 Pro se démarque avec sa caméra arrière offrant un zoom optique 5x, 50% de RAM supplémentaire (12 Go contre 8 Go), une taille d'écran plus grande de 0,5 pouce, une batterie plus importante de 5000 mAh, et une densité de pixels supérieure de 20% (512 contre 428 PPI).

Le Google Pixel 8 sur Rakuten au même prix que le Pixel 7 Pro

Au moment où nous écrivons ces lignes, le Google Pixel 8 est sur Rakuten à 609 € au lieu de 799 € chez son constructeur, tandis que le Google Pixel 7 Pro est disponible au même prix sur cette plateforme. Même s'il y avait une différence de prix légèrement supérieure pour le Pixel 8, celui-ci aurait toujours de nombreux avantages par rapport au Pixel 7 Pro qui justifieraient de le préférer à son homologue de la génération précédente.