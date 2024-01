Le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait enregistrer des vidéos Ultra HD à 120 images par seconde !

Alors qu’on sait déjà tout ou presque des futurs smartphones Samsung Galaxy S24, une nouvelle fuite apporte encore plus d’informations sur la version Ultra. En effet, selon Ice Universe, un leaker bien connu dans l'industrie, le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait proposer l'enregistrement vidéo avec une définition Ultra HD 4K à 120 images par seconde. Cette spécification serait une nette amélioration par rapport à la capacité de 4K à 60 images par seconde du modèle précédent, le Galaxy S23 Ultra. Cependant, cette information reste non confirmée officiellement, et il est incertain si cette fonctionnalité sera disponible sur tous les capteurs de l'appareil ou limitée à un seul.

Il est important de noter que bien que cette fonctionnalité soit nouvelle pour la série Galaxy S, d'autres marques comme OnePlus et Sony ont déjà exploré des capacités similaires dans leurs modèles précédents, comme les OnePlus 9 Pro, OnePlus 10 Pro, Xperia 1 V et Xperia 5 V.

Avantages pressentis de la précommande pour la série Galaxy S24

En parallèle, un rapport du blog sud-coréen Naver a divulgué des informations concernant les avantages de précommande pour la série Galaxy S24. Selon une source interne de l'entreprise, les clients qui préréserveront l’un des smartphones bénéficieront d'une offre spéciale. Ils pourraient obtenir le double de l'espace de stockage pour le prix d'une capacité inférieure. Concrètement, cela signifie que l'achat de la version embarquant 256 Go donnerait accès à la version de 512 Go. Samsung a déjà proposé de tels avantages dans le passé.

Bien que ces informations proviennent de sources non officielles, elles offrent un aperçu intéressant des développements potentiels de la série Galaxy S24 de Samsung. Il convient toutefois de rester prudent jusqu'à l'annonce officielle de Samsung, qui confirmera ou infirmera ces fuites. Rappelons que le géant sud-coréen devrait officialiser les smartphones Galaxy S24 lors d’un événement Unpacked prévu pour le 17 janvier prochain.