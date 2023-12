Fuite des photos officielles des Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra dans tous les coloris

Les modèles Galaxy S24 et S24+ se déclineront en quatre couleurs de base : noir, violet, blanc et jaune, avec des options supplémentaires disponibles exclusivement sur la boutique en ligne de Samsung. Ces téléphones arborent des cadres fins et uniformes et une configuration arrière à trois caméras.



Samsung Galaxy S24 blanc



Samsung Galaxy S24 jaune



Samsung Galaxy S24 noir



Samsung Galaxy S24 violet

Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, se présentera en noir, gris, violet et jaune.



Samsung Galaxy S24 Ultra gris



Samsung Galaxy S24 Ultra jaune



Samsung Galaxy S24 Ultra noir



Samsung Galaxy S24 Ultra violet

Quelles caractéristiques techniques pour les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra ?

Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Concernant les performances, le Galaxy S24 et le S24+ seraient équipés du processeur Exynos 2400 dans la plupart des pays, tandis que le Canada, la Chine et les États-Unis bénéficieront du processeur Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Le Galaxy S24 Ultra optera pour ce chipset dans tous les pays.

Les appareils Galaxy S24 et S24+ devraient être équipés d'un appareil photo principal de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique), d'un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le Galaxy S24 Ultra pourrait se démarquer avec une caméra arrière principale de 200 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

En termes d'affichage, le Samsung Galaxy S24 offrirait un écran de 6,1 pouces, le S24+ un écran de 6,7 pouces, et le S24 Ultra un écran de 6,8 pouces. Tous promettent une résolution QHD+, HDR10+ et une luminosité maximale de 2 600 cd/m².

La série Galaxy S24 se doterait de batteries allant de 4 000 mAh pour le S24, à 5 000 mAh pour le S24 Ultra. Les dispositifs offriraient une charge sans fil de 15 watts et une charge filaire rapide jusqu’à 45 watts pour les modèles plus avancés.

Ces nouveaux modèles fonctionneront sous One UI 6.1 basé sur Android 14, intégrant de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle.