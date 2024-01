iPhone 15 : pourquoi faut-il acheter le nouvel Apple plutôt que l'iPhone 14 ? (Retrouvez-le avec 190 € de réduction juste avant les soldes)

Chaque année, les opérateurs ont pris l'habitude de nous sortir un nouveau modèle de leurs différentes gammes. Pour Apple, ce sont les célèbres iPhone qui ont le droit à ce traitement, avec toujours plus de puissance et d'avancées technologiques. Mais, d'une année sur l'autre, y a-t-il véritablement une assez grande évolution pour justifier d'acheter un modèle plus récent, quand l'ancien est moins cher ? Avec l'iPhone 15 disponible et 190 € de réduction, il est plus que temps de se poser sérieusement la question !

L'iPhone 15 est disponible depuis maintenant quelque temps et comme à chaque sortie d'un iPhone, celui-ci a beaucoup fait parler de lui. Il faut dire que les iPhone du géant Américain Apple, ne sont pas de simples smartphones, ce sont également des symboles pour la culture populaire contemporaine. Pour un grand nombre d'entre nous, quand on discute smartphone, la question est de savoir si on a un iPhone ou une autre marque ! Un marqueur fort s'il en est de la présence de cette gamme de la cœur et l’esprit des gens. Alors que nous pouvons trouver l'iPhone 15 à 779 € sur Rakuten au lieu de ses 969 € proposés par Apple directement, il est grand temps de se demander si un an seulement aura suffit aux équipes d'Apple pour créer une différence assez grande qui justifie l'achat de l'iPhone 15 plutôt que de son prédécesseur, l'iPhone 14.

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux Processeur : Puce Apple A15 Bionic

Puce Apple A15 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3279 mAh

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 d'Apple présente plusieurs améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 14. Tout d'abord, au niveau de son écran il offre un pic de luminosité 95% plus élevé, mesuré à 1644 nits par rapport aux 841 nits de l'iPhone 14. La qualité de l'appareil photo est également améliorée, tel que peut l'attestée par la note DxOMark. De plus, l'iPhone 15 utilise une mémoire de type LPDDR5 cadencée à 3200 MHz, offrant une vitesse de traitement plus rapide par rapport à la mémoire de l'iPhone 14. Une fonctionnalité de charge inversée est également intégrée, permettant à l'iPhone 15 de servir de source de charge pour d'autres appareils. Enfin, il affiche des performances accrues, avec un résultat 17% supérieur dans le test GeekBench 6 en mode monocœur, marquant 2620 points contre 2232 points pour l'iPhone 14. Ces améliorations font de l'iPhone 15 un appareil plus performant que son prédécesseur.

À titre de comparaison, vous pouvez retrouver notre test de l'iPhone 15 Pro, le plus puissant modèle actuellement commercialisé par Apple.

L'iPhone 15 est disponible avec une réduction de 190 € sur Rakuten

Nous pouvons trouver en ce moment l'iPhone 15 à 779 € sur Rakuten au lieu de ses 969 € proposés par Apple. Comme nous avons pu le voir, l'iPhone 15 est supérieur en tout point à son homologue de l'année précédente, l'iPhone 14, puisqu'il propose de meilleurs composant pour son écran, son appareil photo, sa batterie, ses performances générales, mais aussi en termes de connectiques et de performances pour faire tourner des jeux.