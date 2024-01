Besoin d’un mobile ultra résistant ? Samsung propose le nouveau Galaxy XCover7 répondant aux normes militaires

Sur le marché des smartphones, il y a des téléphones plus ou moins résistants. La plupart ne sont pas très solides et dès la première chute sur une surface solide se retrouvent avec un écran cassé quand ce n’est pas la partie arrière. Pour palier cela, plusieurs marques proposent des mobiles endurcis. Samsung va très prochainement mettre dans les rayons le XCover7 Pro qui a passé les tests de résistance de niveau militaire. En voici tous les détails.

Alors que nous attendons avec impatience l’annonce des nouveaux smartphones Galaxy S24, la marque Samsung a présenté le XCover7 Pro. Il vient succéder au Galaxy XCover6 Pro. Il s’agit d’un modèle endurci spécialement protégé pour résister à des chutes, des températures extrêmes et autres maltraitances. Ainsi, il a été certifié totalement étanche, IP68 et MIL-STD-810H, répondant aux exigences militaires. Son écran est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus+. L’autre particularité de l’appareil réside dans le fait qu’il est capable de fonctionner sans utiliser sa batterie lorsqu’il est branché à une prise de courant, via son port USB-C. Selon le fabricant, de cette manière, il reste toujours disponible et n’émet aucune chaleur particulière lors de cette opération. Cela est pertinent pour les cas où le mobile est constamment relié à un chargeur pour que son autonomie soit maximale, comme dans certains métiers. Car, en effet, le téléphone s’adresse principalement aux professionnels même si le grand public peut également s’en saisir.

Sinon, il est doté d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh qui est amovible.

Quelle plateforme technique pour le Samsung Galaxy XCover7 Pro ?

Techniquement parlant, l’appareil s’appuie sur un Soc gravé en 6 nm octo-core, sans plus de précision par la marque. Il y a 6 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage interne extensibles via une carte mémoire micro-SD. Il est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. Il est spécialement étudié pour fonctionner dans des environnements hostiles et propose une sensibilité spécifique pouvant aussi être utilisé avec des gants.

Le smartphone Samsung Galaxy XCover7 Pro est compatible avec les réseaux 5G et profite du NFC. Il est livré sous Android 14 avec une surcouche logicielle One UI développée par Samsung disposant de la fonction de sécurité Samsung Knox Vault permettant de garantir la protection des données. Un bouton personnalisable offre une possibilité de lui associer une fonction du téléphone pouvant ainsi répondre à beaucoup de besoins.

Pour les photos, le smartphone est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une caméra de 5 mégapixels à l’avant.