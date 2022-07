Samsung Xcover6 Pro, ultra résistant pour les utilisateurs (pro) très exigeants

Le géant sud-coréen vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau smartphone endurci, le XCover6 Pro qui est en marge des modèles connus de la marque mais qui présente la particularité d’être ultra résistant s’adressant aux entreprises qui souhaitent équiper leurs collaborateurs d’un appareil robuste et performant à la fois. En voici tous les détails.

Si Samsung est connu pour ses innovations et notamment pour ses modèles phares avec, en ce moment, sur le haut du panier, les mobiles pliants Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 ou les modèles haut de gamme de la série Galaxy S22, la marque propose également une série Xcover qui présente la particularité d’être endurcie, c’est-à-dire renforcée afin de pouvoir résister à des chutes, des chocs, de l’eau et la poussière.

Comme le Crosscall Action-X5, par exemple, le nouveau smartphone Samsung Xcover6 Pro est développé pour fonctionner dans des conditions d’utilisation extrêmes. Il est certifié MIL-STD 810H et IP68 avec une protection Corning Gorilla Glass Victus+, soit le plus haut niveau de protection disponible à ce jour. Selon Samsung, il peut résister à des chutes d’une hauteur de 1,5 m contre une surface métallique plane. Rappelons que la certification MIL-STD 810H correspond à des tests conçus par l’armée américaine pour évaluer les limites de l’appareil. En outre, sachez que l’écran est doté d’une dalle ultra sensible avec une fonction « sensibilité tactile accrue », si besoin afin de pouvoir répondre en cas d’utilisation sur un chantier, en extérieur même par temps humide. Pour le smartphone XCover6 Pro, Samsung promet 4 mises à jour majeures d’Android et une disponibilité des pièces jusqu’à 7 ans avec un indice de réparabilité de 8,7/10. La marque promet également 5 ans de mises à jour de sécurité.

Samsung Xcover6 Pro : Un mobile fait pour les entreprises principalement

Pour satisfaire aux besoins de sécurité des entreprises, le Samsung XCover6 Pro est conçu avec le système Samsung Knox, la plateforme qui permet, selon son fabricant, de garantir que les données confidentielles restent bien en sécurité. On peut également compter sur les systèmes de reconnaissance faciale et le lecteur d’empreinte digitale pour s’identifier de manière biométrique. Il profite également de deux boutons personnalisables pour accéder rapidement à l’appareil photo, la lampe torche ou à l’application Push-To-Talk comme Microsoft Teams pour transformer le mobile en un Talkie-Walkie sécurisé. Un système d’analyse de code-barre est également intégré via Knox Capture développé en partenariat avec Scandit. Compatible NFC, l’appareil peut jouer le rôle de terminal de paiement pour lire les cartes bancaires en toute sécurité et recevoir les paiements de clients. Notez aussi la fonction DeX qui permet d’utiliser l’appareil comme une unité centrale à brancher sur un moniteur externe pour une réunion, ou une télévision pour faire du multimédia.

Quelle fiche technique ?

Techniquement, le XCover6 Pro s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 778G compatible 5G avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles avec une carte micro SD. Il est compatible Wi-Fi 6E et profite d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Il est équipé d’une batterie amovible d’une capacité de 4050 mAh. Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos, il est équipé d’un capteur de 50 mégapixels et d’un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Il peut accepter deux cartes SIM. Il mesure 168,8x79,9 mm pour une épaisseur de 9,9 mm et un poids de 235 grammes.

Le nouveau smartphone Samsung XCover6 Pro Entreprise Edition est disponible pour un prix de 599 €.