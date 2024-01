Votre nouveau forfait mobile avec 80Go à 9,99€ par mois : découvrez notre sélection des 3 meilleures offres !

Un forfait 80Go sur le réseau Orange

Chez Lebara, vous pouvez en ce moment souscrire à son forfait Mensuel 80Go à 9,99€ par mois. Il s'agit d'une offre exclusive valable pour toute nouvelle souscription. Ce forfait renouvelé tous les 30 jours - et non tous les mois calendaires - vous propose 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que 5Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Notez également que depuis la Métropole, vous bénéficierez des appels et des SMS illimités.

En optant pour ce forfait disponible sur le premier réseau de France selon l'ARCEP, l'opérateur vous fournit 1Go supplémentaire le premier mois d'abonnement et vous offre la carte SIM !

Un forfait 80Go avec option 5G sur le réseau SFR

Syma Mobile, de son côté, met en avant une offre mobile illimitée à 9,99€ par mois. Il s'agit du forfait Le neuf qui permet aux utilisateurs de disposer de 80Go en France métropolitaine et de 10Go utilisables depuis l'étranger, à savoir les pays de l'UE et les DOM. Bien entendu, les appels comme les messages émis depuis l'ensemble de ces zones bénéficieront de l'illimité.

Ce forfait sans engagement s'appuie sur le réseau SFR et propose divers avantages. Tout d'abord, vous pouvez choisir l'option 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois. Ensuite, vous bénéficiez de l'option "Appels Internationaux" incluse gratuitement, avec laquelle vous pourrez appeler sans surcoût depuis la Métropole vers 100 destinations ainsi que vers les mobiles européens. Enfin, d'autres options payantes sont disponibles pour agrémenter votre abonnement de téléphone.

Un forfait illimité sur le réseau Bougues Telecom

Si vous préférez bénéficier du réseau Bouygues Telecom, vous pouvez opter pour le forfait 80Go de Cdiscount Mobile dont le prix s'élève à 9,99€ par mois. Cette offre en promo vous octroie 80Go en France métropolitaine et 14Go que vous pourrez utiliser depuis les zones UE et DOM, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Vous disposerez par ailleurs de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble des destinations précitées.

À noter qu'en ce moment, vous profitez de la carte SIM à 1€ seulement au lieu de 10€ !