Samsung Galaxy S22 ultra : Obtenez un coupon de réduction en nombre limité sur cet ultra haut de gamme qui baisse de 609 € !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est l’ancien modèle très haut de gamme que Samsung. Il n’en est pourtant pas moins d’une grande puissance, d’autant plus qu’il était, à l’instar du Galaxy S23 Ultra, le plus puissant des modèles de sa génération. Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer le Galaxy S22 Ultra avec un bon disponible dans une limite de 700 exemplaires, autant dire que tout le monde ne pourra pas profiter de la réduction offerte sur ce produit pendant les soldes.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un modèle surpuissant, le plus gonflé de la génération des S22 et de loin. Avec sa fiche technique gonflée à bloc et un prix qui commence enfin à franchir des paliers intéressants, vous pouvez en ce moment vous procurer le S22 Ultra du constructeur Samsung pour seulement pour 559 € avec en plus le code HAPPY20 qui fait encore descendre le prix de ce smartphone de 20 € ! Attention, cette offre est limitée à 700 coupons, les premiers arrivés seront donc les premiers servit. Quand on voit que le prix de référence sur le site de Samsung est de 1149 € pour ce smartphone, il y a de quoi être rêveur…

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S22 Ultra

Écran : 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région)

Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région) Mémoire vive (RAM) : 12 Go ou 16 Go

12 Go ou 16 Go Stockage interne : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version)

128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version) Appareil photo principal : Quadruple capteur - 108 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x)

Quadruple capteur - (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x) Caméra frontale : 40 MP

40 MP Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil et charge inversée

Le Samsung Galaxy S22 Ultra possède un écran Dynamic AMOLED 2X avec 120 Hz de taux de rafraîchissement faisant 6,8 pouces. Côté photo, son objectif principal est de 108 Mpx. Il est à la fois puissant et autonome grâce à une batterie 5000 mAh qui lui permet de durer très longtemps, surtout pour un smartphone de cette puissance.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra avec 609 € de réduction !

Dès aujourd’hui, il vous est possible d’obtenir le Galaxy S22 Ultra avec un bon de réduction HAPPY20 de 20 €, disponible dans une limite de 700 exemplaires. Ce smartphone dont le prix de référence chez son constructeur est 1149 €, est proposé chez Rakuten à 539,99 € en comptant la réduction ! 609 € de réduction pour ce modèle importé tout à fait compatible avec les opérateurs français et qui comprend en plus une garantie revendeur de 2 ans et un ensemble complet d'accessoires.