OnePlus 12 : avec ses 12 Go ou 16 Go de RAM, la précommande de cet ultra haut de gamme est lancée sur Amazon !

Le OnePlus 12 est impressionnant, et c'est peu de le dire avec ses versions à 12Go, 16Go, 24Go de RAM, la dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen3 et ses 5400mAh de batterie... Ajoutez à cela un appareil photo made in Hasselblad et vous ne trouverez aucun autre smartphone qui affiche des caractéristiques aussi élevé et simultanément. Pour le précommander, vous pouvez vous le procurer sur Amazon, une très bonne nouvelle, car pour son achat à 969 € pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire à 969 €, vous obtenez des Buds 2 Pro offerts gratuitement et vous profitez du service de livraison d' Amazon. La version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est quant à elle disponible à 999 €, à peine plus cher.

Fiche technique du OnePlus 12

Écran : LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision

LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mémoire RAM : 12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X

12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X Stockage interne : 256 Go ,512 Go,1To

256 Go ,512 Go,1To Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 32 MP

32 MP Batterie : 5400 mAh avec charge rapide 100 W

Que dire si ce n'est que la fiche technique du OnePlus 12 en jette ! Avec ses caractéristiques over the top, et un prix de lancement inférieur à des Galaxy S24 Plus et des iPhone 15 Pro, le constructeur 1+ fait très fort avec son nouveau poulain et ose s'affronter aux ténors du marché. On pourrait dire que ce smartphone est polyvalent, mais en réalité, c'est qu'il a poussé tous ses composants au maximum !

Le OnePlus 12 est disponible en précommande auprès de Amazon

Vous pouvez le précommander sur Amazon à 969 € ou 999 € selon la version. En cadeau, vous obtenez des Buds 2 Pro offerts gratuitement et vous profitez bien sûr du service de livraison d'Amazon gratuitement !